Donald Trump kritikon ashpër performancën e Bad Bunny: Askush nuk kupton asnjë fjalë çfarë po thotë ky djalë, dhe kërcimi është i neveritshëm
Presidenti amerikan, Donald J. Trump, ka shpërthyer me kritika ndaj shfaqjes së pushimit të Super Bowl 2026, duke e quajtur atë absolutisht të tmerrshme dhe një nga më të këqijat që ka pasur ndonjëherë.
Postimi i tij në rrjete sociale shpreh një reagim të fortë ndaj performancës së yllit portorikan Bad Bunny.
Trump shkruan se shfaqja “nuk ka kuptim”, paraqet një “fyerje ndaj Madhështisë së Amerikës” dhe nuk përfaqëson standardet e suksesit, kreativitetit apo ekselencës amerikane.
Foto: Screenshot/BBC
Ai kritikoi gjithashtu kërcimet e artistit, duke i quajtur “të neveritshme, sidomos për fëmijët që po e shohin nga e gjithë Amerika dhe bota”.
Reagimi i plotë i Trump:
Shfaqja e pushimit të Super Bowl është absolutisht e tmerrshme, një nga më të këqijat, NDONJËHERË! Nuk ka kuptim, është një fyerje ndaj Madhështisë së Amerikës dhe nuk përfaqëson standardet tona të Suksesit, Kreativitetit apo Ekselencës. Askush nuk kupton asnjë fjalë nga çfarë po thotë ky djalë, dhe kërcimi është i neveritshëm, sidomos për fëmijët e vegjël që po e ndjekin nga e gjithë SHBA-ja dhe e gjithë Bota.
Kjo “Shfaqje” është thjesht një “shpullë në fytyrë” për vendin tonë, i cili po vendos standarde dhe rekorde të reja çdo ditë përfshirë tregun më të mirë të aksioneve dhe 401(k)-të në histori! Nuk ka asgjë frymëzuese në këtë rrëmujë të pushimit të Super Bowl, dhe shikoni, ajo do të marrë vlerësime të mëdha nga mediet e Fake News, sepse nuk kanë asnjë ide se çfarë po ndodh në BOTËN E VËRTETË Dhe, për rast, NFL duhet menjëherë të ndryshojë rregullin e saj qesharak të Kickoff-it. BËJENI AMERIKËN TË MADHE PËRSËRI! Presidenti DONALD J. TRUMP
Reagimi i presidentit Trump ndaj shfaqjes së pushimit të Super Bowl ka ngjallur debate të gjera në media dhe rrjetet sociale, duke reflektuar ndasitë mes tifozëve të muzikës dhe kritikëve të tij.
Ndërsa disa e shohin performancën si një festë të kulturës latine dhe kreativitetit, Trump e konsideron atë një shfaqje që nuk përfaqëson standardet e Amerikës. /Telegrafi/
