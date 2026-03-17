Dolly Parton flet për mungesën e saj në skenë: Pata disa probleme të vogla shëndetësore
Legjenda amerikane e muzikës country, Dolly Parton, foli publikisht për shëndetin e saj dhe humbjen personale për herë të parë pas disa muajsh, duke theksuar se po shërohet dhe po kujdeset për veten pas sfidave të fundit.
Gjatë fjalimit kryesor në hapjen e sezonit të ri të parkut tematik Dollywood, Parton ndau detaje rreth gjendjes së saj para audiencës. Sezoni i këtij viti shënon vitin e 41-të të parkut që nga hapja e tij në Tenesi.
"Siç e dini, nuk kam qenë në turne. Kam pasur disa probleme të vogla shëndetësore dhe po kujdesem mirë për to", tha ajo.
Këngëtarja foli gjithashtu për barrën emocionale pas vdekjes së bashkëshortit të saj Carl Thomas Dean, me të cilin ishte e martuar për 58 vjet, i cili ndërroi jetë më 3 mars të vitit të kaluar në moshën 82 vjeç.
"Isha thjesht pak e rraskapitur, duke vajtuar për Carlën dhe shumë gjëra të tjera të vogla që po ndodhnin. Sapo arrita aty ku duhej të isha për t'u rikuperuar shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht. Por gjithçka është mirë. Nuk më ka ngadalësuar", shpjegoi ajo.
Në fjalën e saj, ajo foli edhe për jetën e saj private pas vdekjes së bashkëshortit, duke theksuar se aktualisht nuk është në një lidhje.
"Mendoj se Carl Dean po më pret. Nëse do të shfaqesha me dikë tjetër, atij nuk do t'i pëlqente. Do të thoshte: 'Kush është ai budalla i vogël?'", deklaroi ajo.
Dean dhe Parton u martuan në vitin 1966 dhe gjatë gjithë jetës së tij ai shmangu vëmendjen e medias dhe rrallë shfaqej në publik.
Këngëtari më parë mungoi në ceremoninë e Sallës së Famës së Shoqatës Ndërkombëtare të Parqeve të Argëtimit dhe Atraksioneve (IAAPA) për Dollywood në nëntor 2025 për shkak të problemeve shëndetësore.
Ajo gjithashtu shtyu shfaqjet e saj në Las Vegas në tetor të të njëjtit vit për shkak të një sëmundjeje të paspecifikuar, ndërsa në shtator përmendi problemet me gurët në veshka. Ajo njoftoi gjithashtu se do t'i shtynte shfaqjet e saj për gati një vit për t'iu përkushtuar rikuperimit.
Sipas një burimi pranë këngëtares për revistën People, gjendja e saj po përmirësohet gradualisht.
"Dolly po përmirësohet çdo ditë. Ajo është në shtëpi duke u kujdesur për veten, ndërsa shumë miq dhe familjarë e vizitojnë". /Telegrafi/