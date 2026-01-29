Dokumentar i ri për Michael Schumacherin do të publikohet në Netflix këtë vit
Shërbimi i njohur i transmetimit Netflix ka njoftuar se një dokumentar i ri bazuar në sezonin në të cilin kampioni shtatë herë i Formula 1, Michael Schumacher, fitoi titullin e tij të parë do të publikohet këtë vit.
Schumacher është një nga pilotët më të suksesshëm në historinë e Formula 1 me një rekord prej shtatë titujsh dhe 91 fitoresh në gara midis viteve 1991 dhe 2012. Piloti aktual i Ferrarit, Lewis Hamilton, ka të njëjtin numër titujsh.
Gjermani siguroi kurorën e tij të parë me ekipin Benetton në vitin 1994 dhe e mbrojti titullin sezonin pasardhës përpara se të siguronte pesë tituj radhazi me Ferrarin midis viteve 2000 dhe 2004.
Sezoni i vitit 1994 u shënua nga vdekja e kampionit të trefishtë të botës Ayrton Senna në Çmimin e Madh të San Marinos, me Schumacher që përfundimisht siguroi titullin në rrethana të diskutueshme në finalen e sezonit në Adelaide pas një përplasjeje me Damon Hill.
Benetton u vu gjithashtu nën akuza për mashtrim të pavërtetuara pasi u vendos ndalimi i ndihmave për shoferët, përfshirë kontrollin e tërheqjes, në fund të sezonit 1993.
Netflix njoftoi në një aktivitet në Berlin të mërkurën se fitorja e Schumacher në vitin 1994 do të përjetësohet në një dokumentar të ri të quajtur "Schumacher '94", i cili do t'i sjellë në jetë ngjarjet e atij sezoni.
Gruaja e Schumacherit, Corinna, do të shfaqet në film, i cili është prodhuar nga LEONINE Documentaries dhe drejtuar nga Christine Freitag. Filmi do të shfaqet premierë këtë vit.
"Viti 1994, i cili është ndër sezonet më dramatike dhe emocionuese të garave në historinë e Formula 1, u shënua nga ngjarje me ndikim të tilla si aksidenti fatal i Ayrton Sennës, si dhe akuza për manipulim dhe manovra të padrejta drejtimi. Në të njëjtën kohë, u shfaq një 'mani Schumi' e vërtetë. Gruaja e Michaelit, Corinna Schumacher, dhe të tjerë të afërt me të e kujtojnë atë nga ajo kohë. Ata kujtojnë një luftëtar të pakompromis në pistën e garave dhe një burrë të ndjeshëm dhe empatik jashtë pistës. Corinna Schumacher, e cila gjithmonë ka qenë mbështetja e tij emocionale, ofron gjithashtu një pasqyrë të fillimeve të një historie dashurie të jashtëzakonshme, një histori që vazhdon të jetë e fortë edhe sot", thuhet në trailerin e filmit.
Netflix, i cili prodhon një seri dokumentarësh vjetorë rreth F1 të quajtur "Drive to Survive", më herët në vitin 2021 publikoi një dokumentar rreth jetës së Schumacher, të titulluar thjesht "Schumacher".
Schumacher nuk është parë në publik që kur pësoi lëndime të rënda në kokë në një aksident me ski në dhjetor 2013. /Telegrafi/