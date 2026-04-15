Pas debateve të ashpra të ndodhura në emisionin “Fan Club”, ish-banorja e Big Brother VIP Albania 5, Edisa Demollari, ka reaguar në rrjete sociale me një postim të drejtpërdrejtë ndaj opinionistit Arjan Konomi.

Reagimi i saj vjen pas përplasjeve verbale dhe deklaratave që Konomi bëri në drejtim të saj gjatë transmetimit, ndërsa duket se tensionet nuk u mbyllën në studio, por vijuan edhe pas emisionit.

Përmes një Instagram Story, Edisa ka përdorur tone të ashpra dhe ironike, duke e sulmuar opinionistin me akuza personale. Ajo shkruan:

“I dashur Arjan Konomi, më paska shpëtuar ‘spërdredhja’ sepse m’u sulën tre veta menjëherë dhe nuk kisha kë të dëgjoja përpara. Ti e njeh më mirë këtë term, sepse ke spërdredhur seksualitetin tënd, i nderuar. Do të thosha se je ‘gay’, por siç thotë ajo barsaleta: ‘Gay’ është Elton John, të keqen baba, ti je…”.

Foto: Edisa Demollari/InstaStory

Ky postim ka nxitur reagime të shumta online, pasi gjuha e përdorur kalon nga kritika publike në një nivel personal, duke e bërë përplasjen edhe më të komentuar në rrjete sociale.

Deri në këto momente, Arjan Konomi nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për postimin e Edisës, i cili po qarkullon me shpejtësi në internet. /Telegrafi/

YjetMagazina