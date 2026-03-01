DJ Gimbo ndihet i penduar pasi i rrëmbeu puthjen Selin: Nuk dua të të bëj të ndihesh keq
DJ Gimbo i ka rrëmbyer një puthje në buzë ditën e sotme (e diel) Selin Bollatit.
Ndërkohë që banorja nuk e priste, e bëri që të ndihej keq dhe në siklet për veprimin.
Pas kësaj, DJ nga Kosova i ka rënë pishman dhe tha se nuk do që ta bëj të ndihet në këtë mënyrë.
Foto: Instagram
“Jam pishman, nuk dua të të bëj të ndihesh keq”, u shpreh ai.
Teksa Selin më pas i dha një përqafim dhe ia bëri me dije se nuk është hidhëruar me të.
“Më acaroi, thashë po ky acaroi, thashë po ky ç’pati. Të kam thënë që unë”, tha ajo në anën tjetër.
Selin i tha se duhet të vij në mënyrë organike dhe se normalisht që duhet ndjerë.
Sidoqoftë, ata po kalojnë kohë së bashku e po e njohin më shumë njëri-tjetrin. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Real Estate