DJ Gimbo i ka rrëmbyer një puthje në buzë ditën e sotme (e diel) Selin Bollatit.

Ndërkohë që banorja nuk e priste, e bëri që të ndihej keq dhe në siklet për veprimin.

Pas kësaj, DJ nga Kosova i ka rënë pishman dhe tha se nuk do që ta bëj të ndihet në këtë mënyrë.

Foto: Instagram

“Jam pishman, nuk dua të të bëj të ndihesh keq”, u shpreh ai.

Teksa Selin më pas i dha një përqafim dhe ia bëri me dije se nuk është hidhëruar me të.

DJ Gimbo i rrëmben puthjen në buzë Selin në Big Brother

“Më acaroi, thashë po ky acaroi, thashë po ky ç’pati. Të kam thënë që unë”, tha ajo në anën tjetër.

Selin i tha se duhet të vij në mënyrë organike dhe se normalisht që duhet ndjerë.

Sidoqoftë, ata po kalojnë kohë së bashku e po e njohin më shumë njëri-tjetrin. /Telegrafi/

YjetMagazina