DJ Gimbo i rrëmben puthjen në buzë Selin në Big Brother
DJ Gimbo dhe Selin Bollati duket se kanë shkëmbyer puthjen e tyre të parë.
Gjatë qëndrimit në dhomën e gjumit, Gimbo i ka rrëmbyer një puthje në buzë Selinit, e cila nuk e ka pritur këtë veprim të banorit.
Pas puthjes, Selin i është drejtuar Gimbos: “O idiot”, dhe më pas u largua nga krevati.
Foto: Instagram
Pjesë nga biseda mes tyre:
Gimbo: Edhe nuk reagon keq, je shumë e qetë.
Selin: Pse, kur kam reaguar keq?
Gimbo: Do të ta tregoj kur ke reaguar keq.
Selin: Tani do të ma tregosh ti mua?
Gimbo: Ke për ta zbuluar.
Selin: Gimbo, ma thuaj, ose u çova dhe ika dhe flasim kur të ma tregosh.
Gimbo: A e di kur ke reaguar? Tani, ja tani. (E puthi në buzë).
Selin: O idiot.
Gimbo: A të thashë? O mikrofonin, o Selin. /Telegrafi/
