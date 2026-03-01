DJ Gimbo dhe Selin Bollati duket se kanë shkëmbyer puthjen e tyre të parë.

Gjatë qëndrimit në dhomën e gjumit, Gimbo i ka rrëmbyer një puthje në buzë Selinit, e cila nuk e ka pritur këtë veprim të banorit.

Pas puthjes, Selin i është drejtuar Gimbos: “O idiot”, dhe më pas u largua nga krevati.

Foto: Instagram

Pjesë nga biseda mes tyre:

Gimbo: Edhe nuk reagon keq, je shumë e qetë.

Selin: Pse, kur kam reaguar keq?

Gimbo: Do të ta tregoj kur ke reaguar keq.

Selin: Tani do të ma tregosh ti mua?

Gimbo: Ke për ta zbuluar.

Selin: Gimbo, ma thuaj, ose u çova dhe ika dhe flasim kur të ma tregosh.

Gimbo: A e di kur ke reaguar? Tani, ja tani. (E puthi në buzë).

Selin: O idiot.

Gimbo: A të thashë? O mikrofonin, o Selin. /Telegrafi/

YjetMagazina