Ditët më të errëta të Carvajal: pak minuta të luajtura, tension me Arbeloan dhe incident me një lojtar të ri
Mbrojtësi veteran spanjoll, Dani Carvajal po jeton ditët më të vështira të karrierës së tij te Real Madridi dhe gazeta Marca ia ka kushtuar një artikull të gjatë situatës së tij aspak të mirë.
“Bernabeu” i dha Carvajalit një duartrokitje në këmbë kur u zëvendësua në derbin e 22 marsit. Ishte një nderim i dyfishtë: së pari, për performancën e tij të shkëlqyer kundër Atleticos; së dyti, për një karrierë mbresëlënëse dhe legjendare.
Ka një ndjesi në ajër se kapiteni po luan ndeshjet e tij të fundit për Real Madridin (kontrata e tij përfundon më 30 qershor dhe nuk duket e mundshme që ai do ta rinovojë) dhe tifozët nuk duan të humbasin asnjë mundësi për ta falënderuar atë për karrierën e tij të jashtëzakonshme si madrilen sa herë që të jetë e mundur.
Shkurt, ndeshja kundër Atleticos ishte një fitore e dyfishtë për Carvajal: ai fitoi derbin dhe e bëri këtë si titullar në një performancë të shkëlqyer. Një nxitje morali në kohë shumë të vështira për mbrojtësin veteran i cili, megjithatë, nuk ka pasur kohë të vazhdueshme loje. Sepse pas pushimit, ai nuk luajti asnjë minutë kundër Mallorcas ose Bayerni. E vështirë për Carvajalin, i cili mund të ketë një mundësi kundër Gironas.
Carvajal po kalon disa javë shumë të vështira. Ditë të errëta në të cilat ai është përballur me një realitet me të cilin nuk ishte mësuar: një rol i zvogëluar në ekip që ia ka çuar durimin deri në limit dhe ia ka zvogëluar praninë e tij dikur komanduese në dhomat e zhveshjes.
Thënë shkurt, kjo e ka demoralizuar. Ashpërsia e dëmtimeve të tij të fundit (dy operacione në gju brenda një viti) dhe konkurrenca në rritje për pozicionin e tij, me 'formulën Fede' në një moment dhe shfaqjen e Trent Alexander-Arnold, e kanë nxjerrë jashtë formacionit titullar. Ai nuk është më i paprekshëm dhe ndikimi i tij i zvogëluar në ekip është bërë gjithnjë e më i dukshëm. Për shembull, ai u la në stol pa luajtur asnjë minutë kundër Mallorca dhe Bayern.
Situata po rezulton e vështirë për t’u pranuar: si kapiten, si lojtar me një shpirt të jashtëzakonshëm garues dhe si një legjendë që ka dominuar një pozicion me grusht të hekurt, një pozicion në të cilin ai nuk është përballur me konkurrencë që nga rikthimi te Real Madridi në vitin 2013. Tani, për herë të parë, performanca e tij është vënë në pikëpyetje pas rikthimit të tij nga dëmtimi shumë i rëndë në gju që pësoi sezonin e kaluar. Carvajal nuk pajtohet me këtë rënie të perceptuar në formë, as me vonesën në dhënien e një shansi për t’u përpjekur të rifitojë formën e tij më të mirë.
Një rikthim që nuk ishte ai që pritej
Carvajal u rikthye nga dëmtimi i tij i fundit më 4 janar kundër Rea Betis. Pas rikthimit të tij, koha e lojës rezultoi më e vështirë nga sa priste. Xabi Alonso nuk i dha asnjë minutë, me Trentin që ishte ende jashtë fushave për shkak të një dëmtimi, dhe Arbeloa i dha ato vetëm me kursim.
Spanjolli filloi të frustrohej. Derisa shpërtheu. Lënia në stol pa luajtur asnjë minutë kundër Rayo Vallecano më 1 shkurt shkaktoi tension midis kapitenit dhe trajnerit të ri. Ky tension u rrit një javë më vonë kur Arbeloa ia dha vendin titullarit kundër Valencias në Mestalla lojtarit të akademisë David Jimenez, duke i lënë Carvajalin dhe Trentin, i cili po kthehej në skuadër pas dëmtimit, në stol.
Zemërimi i Carvajal ishte i dukshëm në shkëmbimin e tij të nxehtë me Antonio Pintus në fund të ndeshjes, i cili u bë viral sepse ndodhi në fushë vetëm pak minuta pas vërshëllimës së fundit, ndërsa lojtarët që nuk kishin luajtur po kryenin stërvitjen e tyre të zakonshme të rikuperimit pas ndeshjes.
Incidenti në Mestalla nxori në dritë 'rastin Carvajal' dhe çoi në një takim ballë për ballë midis lojtarit dhe trajnerit pas kthimit të ekipit në stërvitje.Objektivi ishte të qetësoheshin gjërat dhe të sqarohej situata.
Pas takimit, pasoja e parë ishte që David Jimenez u kthye në Castilla. Që nga Mestalla, lojtari i ri nuk është përfshirë në listën e skuadrës, duke i hapur rrugën Carvajal për të marrë më shumë kohë loje. Kapiteni gjithashtu dështoi të startonte kundër Real Sociedad më 14 shkurt, megjithëse luajti gjysmë ore si zëvendësues i anglezit. Ai mbeti i pakënaqur me situatën dhe kjo u duk në ndërveprimet e tij të përditshme.
Një shpërthim zemërimi që ata në Valdebebas besojnë se ishte shkaku i një incidenti të pakëndshëm me një lojtar të ri. Në një seancë stërvitore para ndeshjes kundër Osasunës në Pamplona, Carvajal u mor me vete dhe bëri një ndërhyrje mjaft të fortë ndaj Valdepenas, një mbrojtës i Castillas, duke i shkaktuar një dëmtim në gju që e la jashtë fushave për një muaj, por që mund të kishte pasur pasoja më të këqija. "Ishte një ndërhyrje shumë e keqe", kujtojnë të pranishmit në Valdebebas.
Armëpushimi i 'detyruar' i Trentit
Disa ditë të errëta u ndërprenë për pak kohë falë Trentit. Vonesa e anglezit, në njërën nga seancat stërvitore para derbit i kushtoi atij vendin titullar kundër Atleticos. Në seancën e fundit para ndeshjes kundër Rojiblancos, Carvajal u vu në provë me 11-shen titullare dhe në fund e nisi ndeshjen. Kjo rrethanë e pajtoi atë me Arbeloan. Kapiteni vlerësoi vendosmërinë e trajnerit në trajtimin e situatës dhe mundësinë që iu dha në atë që ishte një ndeshje vendimtare për titullin e ligës.
Arbeloa e bindi Carvajalin me një vendim që pati jehonë në dhomën e zhveshjes, njësoj si vendimet e tij të mëparshme për të mbajtur Fran Garcian dhe Brahim Diazin në formacionin titullar. Carvajal luajti, mori duartrokitje në këmbë nga tifozët e Bernabeut pasi u zëvendësua, dhe e përqafoi Arbeloan, me të cilin u pa gjatë debatit me Munuera-n pas përjashtimit të Valverdes.
Ky reagim ishte domethënës sepse vetëm disa javë më parë, ai dukej i përmbajtur në dhomën e zhveshjes dhe në stol, duke mos pasur lidershipin që kishte shfaqur gjithmonë, madje edhe para se të bëhej kapiten. Ishte një shkëndijë shprese para se të kthehej në tunelin e të qenit zëvendësues. Vetmia e tij në stol dhe shikimi i tij i zbrazët pas humbjes në Son Moix flisnin shumë.
Kundër Bayernit, ishte pak a shumë e njëjta gjë. Këto janë ditë të errëta për Carvajal, i cili jo vetëm që po e sheh shansin e tij për një mundësi te Real Madridi të humbasë, por edhe shansin e tij me ekipin kombëtar dhe një Kupë Bote që duhej të ishte arritja kurorëzuese e karrierës së tij monumentale. /Telegrafi/