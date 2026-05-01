Gjithçka që duhet të dini për bisedimet private të Real Madridit me Jose Mourinhon, i përfshirë direkt është Florentino Perez
Real Madridi raportohet se po i shqyrton aktivisht opsionet për trajnerin e ri, ndërsa një rikthim sensacional i Jose Mourinhos thuhet se është vendosur seriozisht në tavolinë.
Sipas raportimeve, tashmë kanë pasur bisedime direkte mes Mourinhos dhe presidentit Florentino Perez, i cili po e udhëheq personalisht procesin e kërkimit për trajnerin e ardhshëm. Situata përshkruhet si e centralizuar, me vendimin final që pritet të merret vetëm nga Perez.
Mourinho thuhet se është i hapur dhe i interesuar për t’u rikthyer në Madrid, madje do ta shihte veten si një nga kandidatët kryesorë nëse i jepet mundësia.
Trajneri portugez e ka drejtuar më parë Real Madridin nga viti 2010 deri më 2013, duke fituar La Ligan, Superkupën e Spanjës dhe Kupën e Mbretit.
Klubi i tij aktual, Benfica, raportohet se është në dijeni të situatës dhe ka nisur të mendojë për zëvendësime të mundshme në rast se Mourinho largohet.
Në garë mbeten edhe emra të tjerë. Jurgen Klopp është përmendur, por një marrëveshje vlerësohet e komplikuar. Ndërkohë, Mauricio Pochettino vazhdon të vlerësohet brenda klubit, por angazhimi i tij me Kupën e Botës konsiderohet si pengesë.
Zhvillime të reja priten së shpejti, me bisedime të tjera të planifikuara në ditët në vijim.