Ylli i Real Madridit po refuzon të flasë me Arbeloan – nuk do të luajë më deri në fund të sezonit
Në një linjë të ngjashme me rënien e Xabi Alonsos, trajneri aktual i Real Madridit, Alvaro Arbeloa, ka mbërritur në një pikë kthese me një futbollist të skuadrës, i cili raportohet se ka refuzuar çdo kontakt me trajnerin, në prag të largimit nga “Bernabeu”.
Sezoni i Madridit mori tatëpjetën në prill, me vetëm një fitore në gjashtë ndeshje.
Pavarësisht rikthimit të yjeve të lënduar, si Jude Bellingham, ekipi i Arbeloas u eliminua nga Liga e Kampionëve nga Bayern Munich dhe humbi çdo shpresë për të nisur një “grusht” në La Liga, pas barazimeve me Gironan dhe Betisin, si dhe humbjes ndaj Mallorcës.
Me 11 pikë prapa rivalëve spanjollë Barcelona, skuadra është detyruar ta kthejë vëmendjen te sezoni 2026/27, por duket se një nga të përjashtuarit do të veshë një fanellë tjetër.
Pasi është lënë jashtë planeve të ekipit, me vetëm 170 minuta aktivizim që nga fillimi i vitit të ri, Dani Ceballos duket se e ka luajtur ndeshjen e fundit me fanellën e Real Madridit, pasi ka kërkuar “asnjë kontakt” me trajnerin.
Pas nëntë vitesh te “Los Blancos”, Ceballos raportohet se ua ka konfirmuar bashkëlojtarëve se e ka njoftuar trajnerin se do të largohet këtë verë, pas një takimi të fundit ballë për ballë, të përshkruar si “i pakëndshëm”.
Me 199 paraqitje për Realin, frustrimi i Ceballos thuhet se arriti kulmin pasi ai nuk u aktivizua as si zëvendësues në barazimin 1-1 ndaj Real Betisit.
Sipas gazetës madrilene Marca, 29-vjeçari, mesfushor qendror, u ka thënë bashkëlojtarëve se do ta “injorojë” plotësisht trajnerin teksa përgatitet të largohet.
Gazeta pretendon se Ceballos i ka thënë skuadrës se “i kërkoi trajnerit që të mos kemi asnjë kontakt”.
Kjo vjen pas raportimeve më herët gjatë sezonit se Ceballos “kërkoi konflikt” me Arbeloan, në përpjekje për të detyruar një largim nga klubi, pasi ishte bërë i pakënaqur me mungesën e minutave në fushë./Telegrafi/