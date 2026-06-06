Sensacion në Paris: 19-vjeçarja Mirra Andreeva fiton French Open dhe shkruan histori
Adoleshentja ruse Mirra Andreeva ishte një fenomen i tenisit që në moshën 15-vjeçare. Në moshën 19-vjeçare, ajo është kampione e French Open.
Andreeva, e renditur e teta në botë, i dha fund rrugëtimit të kualifikueses polake Maja Chwalinska duke e mposhtur 6-3, 6-2 në finalen e Roland Garros të shtunën.
Me këtë triumf, Andreeva u bë tenistja më e re që fiton titullin në garën e femrave që nga Monica Seles, e cila ishte 18 vjeç kur e fitoi French Open për herë të tretë radhazi në vitin 1992.
Nga ana tjetër, Chwalinska po synonte të bëhej kualifikuesja e parë në histori që e fiton titullin në Roland Garros.
Në momentin kur Andreeva e realizoi fituesin me backhand diagonal në pikën e saj të parë të ndeshjes, ajo ra në gjunjë mbi dheun e kuq për të festuar.
THE MOMENT MIRRA ANDREEVA BECAME A GRAND SLAM CHAMPION.
The youngest woman to win this title since Monica Seles 34 years ago.
Only 19 years old, doing historic things.
🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/7FEaPinS8n
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2026
Pas një rrugëtimi thuajse të përsosur, ku humbi vetëm një set në raundin e dytë, Mirra Andreeva arriti të shmangë “kurthin” e Maja Chwalinskas. Polakja, e cila erdhi nga kualifikimet, ishte befasia e finales pas një fushate sensacionale.
E thyer që në lojën e parë të setit të parë, Chwalinska reagoi fillimisht mirë duke kaluar në epërsi 3-2.
Megjithatë, e penguar nga era, Chwalinska u shfaq gjithnjë e më e brishtë përballë presionit të pandalshëm të Andreevës.
Në fund, numri 8 i botës e mbylli ndeshjen me fitoren 6-3, 6-2, duke siguruar titullin e saj të parë në Roland Garros dhe trofeun e parë Grand Slam në karrierë./Telegrafi/