Befasi në Wimbledon, Alexandra Eala eliminon kampionen në fuqi Iga Swiatek
Tenistja filipinase Alexandra Eala ka bërë një tjetër hap të madh në karrierën e saj, duke regjistruar një fitore historike në Wimbledon pasi mposhti kampionen në fuqi Iga Swiatek.
21-vjeçarja, e renditur si e 29-ta në turne, triumfoi me rezultat 7-6, 6-2 në një ndeshje që zgjati 2 orë e 14 minuta, duke siguruar kualifikimin në raundin e katërt dhe duke regjistruar një nga surprizat më të mëdha të këtij edicioni të Grand Slamit.
Seti i parë ishte jashtëzakonisht i luftuar dhe zgjati 85 minuta, ku Eala arriti ta fitonte tie-break-un dramatik me rezultatin 11-9, duke shpëtuar edhe disa set-pointe të rëndësishme ndaj polakes.
Në setin e dytë, Eala mori kontrollin e plotë të lojës, duke shfrytëzuar një Swiatek gjithnjë e më të pasaktë, e cila bëri mbi 40 gabime të pashfrytëzuara gjatë ndeshjes. Filipinasja realizoi dy break-e të shpejta dhe e mbylli sfidën me siguri.
A moment Alex Eala will never forget. #Wimbledon pic.twitter.com/2tGGkmzNC1
— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
Pavarësisht se Swiatek arriti të rikthente një nga break-et dhe shpëtoi dy match-point-e, ajo nuk arriti ta ndalë eliminimin e saj të hershëm nga Wimbledon, për herë të tretë në pesë vitet e fundit.
Kjo fitore ka një peshë të veçantë për Eala, pasi është hera e dytë në karrierë që ajo mposht Swiatek, e cila vitin e kaluar kishte fituar Wimbledonin me një finale dominuese.
Eala kishte bërë histori më herët në turne duke u bërë tenistja e parë nga Filipinet që fiton një ndeshje në shortin kryesor të Wimbledonit, pas triumfit ndaj Renata Zarazua në raundin e parë./Telegrafi/