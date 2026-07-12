Jannik Sinner e fiton Wimbledonin, triumfon në finale ndaj Zverev
Italiani Jannik Sinner me një paraqitje të shkëlqyer e ka fituar Wimbledonin, për ta mposhtur në finale gjermanin Alexander Zverev.
Përballja mes dyshes ishte tepër e barabartë dhe dramatike nga fillimi, ku të gjithë mbeten të mahnitur me përballjen shumë të baraspeshuar.
Gjermani e mori epërsinë për t’ia fituar setin Sinnerit me rezultat 7-6 duke marrë avantazhin.
Megjithatë, italiani u përgjigj menjëherë për ta fituar raundin e dytë me rezultat 7-6 dhe barazuar lojën.
Pas kësaj, Sinner ishte shumë më dominues. Fillimisht mori setin e tretë me rezultat bindës 6-3 dhe pastaj e vulosi fitoren me rezultat 6-4 në setin përfundimtar, me Zverev që nuk kishte forcë për ta dërguar ndeshjen në një set të pestë.
Për Sinner, ky është titulli i dytë në Wimledon, pasi sefte ia bëri në vitin 2025, atë kohë e mposhti spanjollin Carlos Alcaraz. Përndryshe ai ka 29 tituj në karrierë, ku përfshihen 4 Grand Slam, 9 ATP Masters, 1 ATP Finals si dhe 15 ATP 500 dhe ATP 250./Telegrafi/