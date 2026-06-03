Dikur kunata, Gigi Hadid e uron Dua Lipën për kurorëzimin me Callum Turner
Supermodelja e njohur, Gigi Hadid, ishte ndër mijëra personat që uruan Dua Lipën pas martesës së saj me aktorin britanik Callum Turner.
Menjëherë pasi Gigi komentoi në postimin e këngëtares me fotografitë nga ceremonia, fansat nisën t’i kujtonin lidhjen e dikurshme të Dua Lipës me vëllanë e saj, Anwar Hadid.
“Sa e mrekullueshme! Urime", shkroi Gigi në komentin e saj.
Foto: Instagram
Mirëpo, reagimi i saj tërhoqi vëmendjen e ndjekësve, të cilët iu përgjigjën me komente të ndryshme.
“Gigi, ajo ishte gati të bëhej kunata jote”, shkroi një prej tyre, duke iu referuar romancës së mëparshme mes Dua Lipës dhe Anwar Hadid.
Anwar Hadid dhe Dua Lipa
Një pjesë e fansave përmendën edhe lidhjen e kaluar të vetë Gigi Hadid me këngëtarin Zayn Malik.
Sipas raportimeve të mediave britanike, Dua dhe Callum kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë të dielën në Londër.
Ceremonia u mbajt në një atmosferë private dhe me një numër të kufizuar familjarësh dhe miqsh të afërt.
Pas ceremonisë në Londër, çifti do të organizojë edhe një festë disa ditore në Sicili për të kremtuar martesën me familjarë dhe miq. /Telegrafi/