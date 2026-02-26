Diaspora gati për të qeshur: Shqip Up Comedy Festival hap shitjen e biletave në Këln
Biletat “early bird” për edicionin e parë të Shqip Up Comedy Festival në Këln tashmë kanë dalë zyrtarisht në shitje, duke shënuar një tjetër moment të rëndësishëm në zgjerimin ndërkombëtar të festivalit të humorit shqiptar që prej vitesh po fiton popullaritet në diasporë.
Pas katër edicionesh të suksesshme të organizuara në Zvicër, festivali po vazhdon rrugëtimin e tij përtej kufijve, duke sjellë për herë të parë energjinë e stand-up komedisë shqiptare në një nga qytetet më të mëdha të Gjermanisë. Edicioni në Këln do të mbahet më 25 prill 2026, në ambientet e Elzhof Kulturgut, ku publiku do të ketë mundësinë të përjetojë një natë të veçantë të mbushur me humor dhe atmosferë festive.
Në skenë do të ngjiten disa nga emrat më të njohur të komedisë shqiptare, përfshirë Ernest Zymberi, Luan Comedy, Drilona, Avni Shkodra dhe Gent Hazizi, të cilët pritet të sjellin performanca që reflektojnë përvojat, realitetin dhe kulturën shqiptare përmes humorit. Pas pjesës së stand-up-it, organizatorët kanë paralajmëruar edhe një afterparty me muzikë nga Besian Xhindole, duke e shndërruar eventin në një mbrëmje të plotë argëtimi për komunitetin shqiptar dhe miqtë e tyre.
Biletat “early bird”, të cilat ofrohen në numër të kufizuar dhe me çmim promocional për fansat e parë, mund të blihen online përmes këtij linku:
Organizatorët kanë bërë të ditur se interesi për edicionin debutues në Gjermani ka qenë i lartë që në fazat e para të njoftimit, duke reflektuar kërkesën në rritje për evente që promovojnë artin dhe humorin shqiptar në diasporë. Ata e përshkruajnë këtë festival si një platformë që jo vetëm sjell të qeshura, por edhe forcon lidhjet kulturore dhe ndjenjën e përkatësisë mes shqiptarëve jashtë vendit.
Përveç Këlnit, Shqip Up Comedy Festival do të rikthehet këtë vit edhe në Cyrih dhe do të vazhdojë me një edicion në Frankfurt në vjeshtë, ndërsa planet për vitin 2027 përfshijnë zgjerimin e festivalit në pesë qytete, duke e kthyer atë në një nga ngjarjet më të rëndësishme të humorit shqiptar në Evropë. /Telegrafi/