George Clooney zbulon James Bondin e tij të preferuar: Mendoj se do të ishte shumë i mirë në këtë rol
George Clooney ka dhënë mendimin e tij se kush mund ta pasojë Daniel Craig në rolin e James Bond, duke e veçuar aktorin britanik Callum Turner si kandidatin ideal për t’u përballur me agjentin e famshëm 007.
Jacob Elordi, Harris Dickinson dhe Jack Lowden, ylli i serialit "Slow Horses", përmenden në publik si kandidatë potencialë, por Clooney thekson se ai preferon 36-vjeçaren Turner, të cilën e përshkruan si "të gjatë, simpatike, të pashme dhe britanike tipike".
"Shpresoj që Callum të përfundojë si Bondi i ri. Mendoj se ai do të ishte i shkëlqyer në atë rol", tha Clooney për The Hollywood Reporter. Ai më parë e ka drejtuar Turnerin në filmin e vitit 2023 "The Boys in the Boat", i cili ndjek historinë e ekipit të kanotazhit të Universitetit të Uashingtonit dhe udhëtimin e tyre drejt Lojërave Olimpike të vitit 1936.
Megjithatë, Turner mbeti i rezervuar kur gazetarët e pyetën për mundësinë e marrjes së rolit të agjentit të personazheve të famshëm.
"Unë di aq sa di edhe ti, realisht nuk kam ndonjë informacion shtesë", tha ai.
Foto: EPA-EFE
Aktori, i njohur për rolet e tij në serialin e BBC-së "The Capture" dhe filmin "Fantastic Beasts and Where to Find Them", shtoi se thashethemet për Bondin shpesh e surprizojnë.
"Njerëzit madje më ndalojnë dhe më pyesin për këtë, përfshirë njerëz me të cilët nuk kam folur prej kohësh. Por unë realisht nuk di asgjë. E gjej të gjithë historinë paksa zbavitëse", tha Turner.
Ai deklaroi gjithashtu se spekulimet për një Bond të ri janë bërë një temë e shpeshtë në publik, megjithëse, siç thotë ai, ende nuk ka pasur vendime konkrete.
Kujtojmë që Daniel Craig luajti rolin e James Bond në pesë filma, duke filluar me “Casino Royale” në vitin 2006, dhe i tha lamtumirë personazhit në filmin “No Time to Die” në vitin 2021. Që atëherë, kërkimi për pasardhësin e tij ka qenë i vazhdueshëm, ndërsa ende nuk dihet se kush do ta marrë zyrtarisht rolin e agjentit legjendar 007. /Telegrafi/