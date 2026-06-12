Publikohet traileri i filmit "Heart of the Beast": Brad Pitt dhe një qen bari gjerman luftojnë për mbijetesë në shkretëtirën e Alaskës
Paramount Pictures ka publikuar një trailer për filmin “Heart of the Beast”, një triller i ri mbijetese me protagonist Brad Pitt.
Në film, Pitt luan rolin e James Belmont, një ish-ushtar i forcave speciale i cili pas rrëzimit të një aeroplani të vogël thellë në shkretëtirën e Alaskës përpiqet të gjejë një rrugë kthimi në qytetërim.
I shoqëruar nga një qen i vjetër ndihmës i quajtur Odin, i cili e mbron nga arinjtë, ujqërit dhe kafshët e tjera, Belmont përballet me kushte të ashpra natyrore dhe angazhohet në një luftë të dëshpëruar për mbijetesë, duke u ngjitur në male dhe duke kaluar lumenj.
"Nuk është madhësia e qenit në luftë që ka rëndësi, por madhësia e luftës tek qeni që ka rëndësi", thotë Pitt në trailer.
Më vonë, ai i drejtohet qenit me fjalët: "Do të të çoj në shtëpi. Thjesht duhet ta bëjmë këtë në mënyrën e vështirë".
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Së bashku me Pitt, në film luajnë edhe JK Simmons dhe Anna Lambe. Pitt është gjithashtu producent i filmit së bashku me Olivia Hamilton dhe Marty Bowen, ndërsa regjia është nënshkruar nga David Ayer.
Projekti i bashkon Pitt dhe Ayer për herë të parë që nga "Fury", filmi i tyre epik i luftës i vitit 2014. Filmi ndjek rolin kryesor të Pitt në filmin e nominuar për çmimin Oscar, "F1".
"Zemra e Bishës" u shkrua nga Cameron Alexander, i cili shërben edhe si producent ekzekutiv. Producentë ekzekutivë janë gjithashtu Damien Chazelle, Scott Lumpkin, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy dhe Zack Conroy.
Filmi aksion-thriller u krijua në bashkëpunim midis Domain Entertainment dhe Gulfstream Pictures, ndërsa Wild Chickens, Temple Hill dhe Kino World janë përgjegjës për prodhimin.
Filmi "Zemra e Bishës" do të shfaqet në kinema nga 25 shtatori. /Telegrafi/