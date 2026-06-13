Alarm në Gjermani, rritet frika nga sulmet me dronë ndaj parlamentit
Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, beson se rreziku i sulmeve të mundshme me dronë që synojnë Bundestagun dhe institucione të tjera kushtetuese është rritur.
Në një letër drejtuar presidentes së Bundestagut, Julia Klockner, të parë nga gazeta gjermane Rheinische Post, Dobrindt bëri thirrje për një aftësi të përhershme kundër dronëve për të mbrojtur institucionet kryesore shtetërore.
“Mbrojtja e organeve kushtetuese është me rëndësi të veçantë në dritën e mjedisit aktual kërcënues”, shkroi Dobrindt, duke treguar për një numër në rritje të shikimeve të dronëve në muajt e fundit që kanë rritur shqetësimet midis autoriteteve të sigurisë.
Korrespondenca u nxit nga një kërkesë nga Klockner në dhjetor, në të cilën ajo pyeti nëse njësia e sapokrijuar kundër dronëve e Policisë Federale mund të vendoset për të ndihmuar në mbrojtjen e parlamentit.
Në përgjigjen e tij më të re, Dobrindt tha se njësia mund të ofrojë mbështetje të përkohshme sipas marrëveshjeve të ndihmës administrative.
Megjithatë, përgjegjësia për operacionet kundër dronëve rreth Bundestagut mbetet e policisë shtetërore të Berlinit, shtoi ai.
Paralajmërimi vjen mes shqetësimit në rritje për incidentet e lidhura me dronë në të gjithë Evropën, shkruan euronews.
Në muajt e fundit, dronët që hyjnë në hapësirën ajrore të shteteve anëtare të NATO-s kanë testuar vazhdimisht reagimin e sigurisë së aleancës.
Shkalla e kërcënimit u theksua së fundmi në shtetet baltike.
Në Lituani, një alarm për sulm ajror u aktivizua pasi një dron hyri në hapësirën ajrore të vendit, duke bërë që udhëheqësit e lartë politikë të kërkonin strehim në bunkerë.
Zyrtarët e sigurisë kanë lidhur disa incidente të tilla me ndërhyrjen ruse të GPS-it, e cila mund të bëjë që dronët të devijojnë nga kursi dhe të kalojnë në territorin e NATO-s.
Sipas ushtrisë gjermane, fluturimet e përsëritura të paligjshme të dronëve mbi infrastrukturën kritike dhe objektet ushtarake kanë ngritur shqetësime në lidhje me aktivitete të mundshme zbuluese nga aktorë të huaj.
Prandaj, Gjermania po rrit përpjekjet e saj për t'iu kundërvënë kërcënimit në rritje që paraqesin dronët.
Ndryshimet e fundit në Aktin e Sigurisë së Aviacionit kanë zgjeruar kompetencat si të Policisë Federale ashtu edhe të Bundeswehr-it.
Sipas rregullave të reja, forcat e armatosura mund të mbështesin policinë shtetërore në reagimin ndaj kërcënimeve me dronë dhe, si mjet të fundit, të përdorin forcën nëse një rrezik nuk mund të neutralizohet me mjete të tjera.
Në të njëjtën kohë, autoritetet po kërkojnë të forcojnë aftësitë e zbulimit.
Në Berlin, zyrtarët po diskutojnë një sistem monitorimi dhe mbrojtjeje të dronëve në të gjithë qytetin.
Sipas Bild, planet parashikojnë një rrjet prej 62 sensorësh radio të aftë për të zbuluar dronë në një fazë të hershme.
Mënyra se si do të neutralizoheshin dronët potencialisht armiqësorë mbetet në diskutim.
Opsionet përfshijnë rrëzimin e tyre ose vendosjen e dronëve interceptues të projektuar për të çaktivizuar objektivat ajrore duke përdorur rrjeta. /Telegrafi/