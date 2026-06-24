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Lionel Messi festoi ditëlindjen e 39-të më 24 qershor, ndërsa atmosfera në kampin e Argjentinës ishte e mbushur me emocione dhe surpriza për kapitenin e “Albiceleste”.

Pas seancës stërvitore, bashkëlojtarët i organizuan një festë të veçantë yllit argjentinas. Çdo lojtar veshi një fanellë me një fotografi personale së bashku me Messin, të shoqëruar me mesazhin: “Gëzuar ditëlindjen, Leo”.

Një nga momentet më të veçanta erdhi nga Rodrigo De Paul, i cili zgjodhi një fotografi të tyre duke u përqafuar gjatë festimeve të triumfit në Kupën e Botës 2022 në Katar.


Festimet nuk u kufizuan vetëm te skuadra. Në qendrën stërvitore të Argjentinës në Kansas City, dhjetëra tifozë u mblodhën me dhurata për Messin, me shpresën për ta takuar nga afër dhe për t’ia uruar ditëlindjen legjendës së futbollit.

Po ashtu, në ambientet e ekipit mbërritën disa torta gjigante të dërguara nga organizata dhe sponsorë të ndryshëm, përfshirë FIFA, Argentine Football Association dhe CONMEBOL.

Messi po kalon një moment të shkëlqyer në Kupën e Botës 2026, ku deri tani ka qenë një nga protagonistët kryesorë të Argjentinës, duke vazhduar të shkruajë historinë edhe në prag të dekadës së katërt të jetës së tij. /Telegrafi/

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