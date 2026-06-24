Dhurata e pazakontë e shokëve të ekipit të Messit për ditëlindje... dhe 40 tifozë pran hyrjes
Lionel Messi festoi ditëlindjen e 39-të më 24 qershor, ndërsa atmosfera në kampin e Argjentinës ishte e mbushur me emocione dhe surpriza për kapitenin e “Albiceleste”.
Pas seancës stërvitore, bashkëlojtarët i organizuan një festë të veçantë yllit argjentinas. Çdo lojtar veshi një fanellë me një fotografi personale së bashku me Messin, të shoqëruar me mesazhin: “Gëzuar ditëlindjen, Leo”.
Një nga momentet më të veçanta erdhi nga Rodrigo De Paul, i cili zgjodhi një fotografi të tyre duke u përqafuar gjatë festimeve të triumfit në Kupën e Botës 2022 në Katar.
¡Feliz cumpleaños 🎉🎂 para nuestro Capitán Leo Messi y nuestros cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías!
¡Qué sean siempre felices! 😍🇦🇷 pic.twitter.com/IOZcJUAmx4
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026
Festimet nuk u kufizuan vetëm te skuadra. Në qendrën stërvitore të Argjentinës në Kansas City, dhjetëra tifozë u mblodhën me dhurata për Messin, me shpresën për ta takuar nga afër dhe për t’ia uruar ditëlindjen legjendës së futbollit.
Po ashtu, në ambientet e ekipit mbërritën disa torta gjigante të dërguara nga organizata dhe sponsorë të ndryshëm, përfshirë FIFA, Argentine Football Association dhe CONMEBOL.
Messi po kalon një moment të shkëlqyer në Kupën e Botës 2026, ku deri tani ka qenë një nga protagonistët kryesorë të Argjentinës, duke vazhduar të shkruajë historinë edhe në prag të dekadës së katërt të jetës së tij. /Telegrafi/