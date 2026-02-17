Detaje nga ngjarja tragjike - dy vajza mes autorëve të dyshuar për vdekjen e nipit të Ganimete Abazit
Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Croydon, ku një 22-vjeçar me prejardhje shqiptare, Lorik Abazi, ka humbur jetën pas një sulmi me thikë në zonën e Hesterman Way më 15 shkurt.
Ai u gjet nga policia dhe Shërbimi Ambulancës së Londrës me plagë nga thika dhe u dërgua menjëherë në spital, ku pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, ndërroi jetë.
Familja e tij e përshkroi Lorikun si “një djalë i kujdesshëm, i zgjuar, me një sens të mirë humori dhe me të ardhmen e tij përpara” dhe kërkoi privatësi në këtë moment të vështirë.
Foto: UKNIP
Dy gra, të dyja 25 vjeçe, dhe një burrë 28-vjeçar, janë arrestuar si të dyshuar për vrasje.
Dy meshkuj të tjerë, të dy 21 vjeç, të dërguar në spital janë arrestuar me dyshimin për përleshje.
Njëri ka lëndime serioze, ndërsa tjetri është liruar nga spitali dhe është marrë në paraburgim nga policia.
Dy gra të tjera, të moshës 21 dhe 22 vjeçare, u arrestuan gjithashtu me dyshimin për përleshje.
Foto: UKNIP
Gruaja 21-vjeçare është liruar me kusht ndërsa hetimet vazhdojnë, gjersa gruaja 22-vjeçare mbetet në paraburgim.
Hetuesit kanë bërë thirrje për dëshmitarë që të japin informacion ose të dorëzojnë çdo video nga CCTV ose kamera makine që mund të jenë të dobishme për hetimin përmes Portalit Publik për Incidente të Mëdha.
Shefi i Policisë së Croydon, Nick Blackburn, theksoi se incidenti besohet të ketë qenë i izoluar dhe siguria në zonë është përforcuar me patrullime shtesë.
Ai gjithashtu u bëri thirrje banorëve të bashkëpunojnë me policinë dhe të raportojnë çdo informacion që mund të ndihmojë në zbardhjen e ngjarjes.
Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa familja e Lorikut po përpiqet të përballojë humbjen e madhe të një djali të ri.
Loriku duhet theksuar se është nipi i këngëtares Ganimete Abazi, që njihet për publikun si Ganja. /Telegrafi/