Daniel Radcliffe tregon se si është transformuar - nga kafeja dhe cigaret te një jetë e përkushtuar ndaj fitnesit
Daniel Radcliffe tregon se sot është shumë më i përkushtuar ndaj palestrës dhe jetesës së shëndetshme, ndryshe nga e kaluara kur jetonte kryesisht me kafe dhe cigare.
Ai tani bën rregullisht ushtrime me pesha, stërvitje në qark dhe kardio, duke thënë se e ka 'transferuar' energjinë e një personaliteti të varur në palestër.
Aktori, i njohur për rolin në filmat e "Harry Potter", foli më herët për heqjen dorë nga alkooli në vitin 2012, duke e përshkruar atë si një mënyrë për t’i shpëtuar vetëdijes.
Daniel Radcliffe
Aktualisht ai luan në komedinë e re të NBC-së “The Fall and Rise of Reggie Dinkins” përkrah Tracy Morgan.
Në jetën personale, Radcliffe zgjohet herët çdo mëngjes për shkak të djalit të tij dyvjeçar që ka me partneren e tij prej kohësh, Erin Darke.
Ai thekson gjithashtu se ishte me fat që u rrit në një ambient të qëndrueshëm gjatë xhirimeve të filmave të "Harry Potter" dhe që kishte mbështetje të madhe nga prindërit dhe ekipi i xhirimit.
Në përgjithësi, Radcliffe thotë se përvojat e së kaluarës e kanë ndihmuar të ndërtojë një mënyrë jetese më të shëndetshme dhe më të balancuar.
Aktori thekson se aktiviteti fizik, familja dhe puna në projekte të reja i japin energji dhe stabilitet, ndërsa mbetet i vetëdijshëm për sfidat që sjell fama dhe jeta në qendër të vëmendjes. /Telegrafi/