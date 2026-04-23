Cllevio lirohet nga burgu, lajmërohet 'live' në TikTok
Është liruar nga burgu reperi Kleviol Ahmeti, i njohur ndryshe si Cllevio.
39-vjeçari po vuante dënimin në burgun e Fierit që prej tetorit të vitit 2025, kohë kur u ekstradua nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Sipas materialit, Ahmeti ka vuajtur dënimin për përndjekje dhe për thyerje të masës së sigurisë, akuza që lidhen me konfliktin e tij me reperin Rigels Rajku (Noizy).
Lirimi i Cllevios është konfirmuar edhe nga vetë reperi, i cili menjëherë pas daljes ka hyrë LIVE në TikTok, duke publikuar një video dhe duke komunikuar drejtpërdrejt me ndjekësit.
Ngjarja ka marrë vëmendje edhe në rrjetet sociale, ku fansat kanë reaguar menjëherë, ndërsa pritet të shihet nëse reperi do të bëjë një deklaratë më të gjatë për periudhën e qëndrimit në burg dhe planet e tij pas lirimit. /Telegrafi/