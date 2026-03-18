Cillian Murphy mori një gëzhojë plumbi nga xhirimet e "Peaky Blinders" - shkakton incident në aeroport
Aktori irlandez, Cillian Murphy, ka ndarë një histori interesante dhe disi të sikletshme nga koha e xhirimeve të serialit "Peaky Blinders", duke treguar se një 'suvenir' i marrë nga seti i krijoi probleme në aeroport.
Gjatë një bisede promovuese për një projekt të ri, Murphy u pyet nëse kishte marrë ndonjëherë diçka nga xhirimet e serialit.
Ai pranoi se kishte marrë një gëzhojë plumbi, në të cilën ishte gdhendur emri “Tommy”, duke iu referuar personazhit të tij të famshëm Tommy Shelby.
Sipas rrëfimit të tij, ai kishte harruar plotësisht që gëzhoja ndodhej në çantën e tij, derisa kaloi në kontrollin e sigurisë në aeroport.
Në atë moment, situata u tensionua, pasi stafi i sigurisë reagoi menjëherë dhe në vendngjarje u shfaqën roje të armatosura.
Murphy tregoi se e kuptoi menjëherë problemin kur kujtoi se çfarë kishte në çantë dhe u përpoq ta shpjegonte situatën.
Ai u tha autoriteteve se nuk bëhej fjalë për një plumb të vërtetë, por vetëm për një gëzhojë pa rrezik, me një mbishkrim simbolik.
Madje, me humor dhe sinqeritet, shtoi se ata mund ta mbanin nëse ishte e nevojshme, pasi për të më e rëndësishme ishte të kapte avionin.
Pavarësisht momentit të sikletshëm dhe tensionit fillestar, situata u zgjidh pa pasoja dhe aktori arriti të vazhdonte udhëtimin e tij.
Ndërkohë, bota e “Peaky Blinders” vazhdon të zgjerohet.
Aktualisht në kinema po shfaqet filmi "Peaky Blinders: The Immortal Man", i cili do të publikohet së shpejti edhe në platformën Netflix, më 20 mars.
Paralelisht, janë në zhvillim edhe projekte të tjera, përfshirë një vazhdim të historisë që do të fokusohet te një gjeneratë e re e familjes Shelby. /Telegrafi/