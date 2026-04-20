Christina Applegate flet pas shtrimit në spital: Po bëhem më e fortë çdo ditë
Christina Applegate, ylli 54-vjeçar i "Marriage Waters" dhe "Dead to Me", është shtruar në spital që nga fundi i marsit për shkak të një beteje me sklerozën multiple (MS).
Ajo ka folur tani për herë të parë që nga shtrimi në spital. Aktorja postoi një foto të librit të saj dhe u dërgoi një mesazh fansave.
"Faleminderit për dashurinë dhe urimet e shumta. Problemet shëndetësore janë një dukuri e vazhdueshme për mua, por unë jam një vajzë e fortë dhe po bëhem më e fortë dhe më e mirë çdo ditë. Po ndalem pak për t'u përqendruar te shëndeti im, por do të kthehem së shpejti dhe do të kem më shumë për të thënë", shkroi aktorja.
Për miqtë e saj, kjo është një kthesë e trishtueshme dhe pjesë e realitetit të vështirë me të cilin përballen, shkruan Daily Mail.
Një burim pranë aktores tha se gjendja e saj është e vështirë. "Me çdo pengesë, nëse jemi realistë, të gjithë janë të vetëdijshëm në mënyrë të pavetëdijshme se mund të mos e shohin më nesër", thuhet sipas burimit. Pavarësisht kësaj, miqtë nuk po e humbasin shpresën.
"Christina është një luftëtare, por beteja e saj me sklerozën multiple është e fshehtë. Ajo ka ditë të mira dhe ditë vërtet të këqija; nuk ka ditë të shkëlqyera. Ajo gjithmonë lufton me diçka. Është e tmerrshme", shpjegoi burimi. "Por kur e sheh nga ana pozitive, kjo e ndihmon të ndihet më mirë në moment sepse ka kaq shumë miq që janë aty për të, qoftë edhe vetëm për ta dëgjuar, për të qarë me të dhe për gjithçka tjetër".