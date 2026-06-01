Legjenda e ‘Beauty and the Beast’ Peabo Bryson, pëson goditje në tru në moshën 75-vjeçare
Këngëtari legjendar i R&B-së, Peabo Bryson, i njohur për interpretimet ikonike në kolonat zanore të filmave të Disney-t si “Beauty and the Beast” dhe “A Whole New World”, ka pësuar një goditje në tru në moshën 75-vjeçare.
Sipas një përfaqësuesi të artistit, Bryson aktualisht është nën kujdes mjekësor dhe po merr trajtimin e nevojshëm.
Familjarët e këngëtarit kanë kërkuar privatësi në këtë moment të vështirë, ndërsa kanë falënderuar fansat për mbështetjen, lutjet dhe dashurinë e tyre, shkruan DailyMail.
Gjendja e tij shëndetësore vjen më shumë se shtatë vjet pasi ai kishte kaluar edhe një atak të lehtë në zemër në shtëpinë e tij në Gjeorgji.
Bryson, i lindur në Greenville të Karolinës së Jugut, është një nga zërat më të njohur të R&B-së dhe soul-it amerikan.
Ai ka fituar dy çmime Grammy dhe ka lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën botërore përmes dueteve të tij të famshme me Celine Dion dhe Regina Belle në projektet e Disney-t.
Karriera e tij nisi në vitet e 70-ta dhe u konsolidua me sukses në dekadat pasuese, duke sjellë hite të shumta në Billboard dhe duke u bërë një emër i respektuar në industrinë muzikore ndërkombëtare.
Pavarësisht gjendjes shëndetësore, fansat e tij në mbarë botën po i qëndrojnë pranë ikonës së muzikës soul. /Telegrafi/