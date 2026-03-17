Christian Bale kujton incidentin në sheshxhirimin e "Terminator": U luta të më pushonin nga puna
Aktori Christian Bale kujtoi një nga incidentet nga xhirimet e filmit të vitit 2009 "Terminator: Salvation".
Konkretisht, atëherë filloi të ndahej regjistrimi audio, në të cilin ai i bërtet disa herë drejtorit të fotografisë Shane Hurlbut sepse i kishte hyrë në skenë gjatë një skene emocionale. Bale më vonë kërkoi falje.
"Iu luta të më pushonin nga puna. E kërkova, por ata nuk e bënë", tha ai.
- YouTube youtu.be
Përveç këtij roli, Bale ka pësuar transformime ekstreme fizike për role të tjera. Për filmin "The Machinist", ai humbi rreth 15 kilogramë. Aktori gjithmonë ka theksuar se shpesh përfshihet shumë në personazhin që luan.
Në sheshxhirimin e filmit të ri "The Bride" me regji të Maggie Gyllenhaal, atij i është dashur të kalojë deri në gjashtë orë çdo ditë duke u grimuar. Për të duruar periudha të gjata qëndrimi ulur, ai pohon se bërtiste çdo ditë, për t'u çliruar mendërisht. Ekipi i xhirimit e pranoi këtë proces dhe e shndërroi atë në një përvojë të përbashkët. /Telegrafi/