Charli XCX flet hapur për vështirësitë me shëndetin mendor
Charli XCX ka folur hapur për vështirësitë me shëndetin e saj mendor, duke pranuar se ndodhet në gjendjen më të keqe që ka përjetuar ndonjëherë.
Këngëtarja 33-vjeçare, e cila po përgatitet për publikimin e albumit të ri më 24 korrik, ka treguar për Rolling Stone se ankthi i saj ka arritur deri në pikën që ka ndikuar fizikisht tek ajo.
Pas suksesit të madh të albumit “Brat” dhe turneut shoqërues, Charli ka vendosur të mbrojë veten duke reduktuar praninë në rrjetet sociale dhe duke kufizuar intervistat.
Charli XCX
Ajo pranoi se diskutimet dhe komentet në internet mund të jenë shumë të vështira për t’u përballuar dhe se emocionet e saj janë bërë 'shumë të paqëndrueshme' kohët e fundit.
Përveç terapisë, artistja ka treguar se mbështetje të madhe po gjen te bashkëshorti i saj, George Daniel, miqtë dhe frontmeni i grupit 'The 1975', Matty Healy.
Charli XCX
Pavarësisht sfidave personale, Charli XCX po përgatitet për një kapitull të ri artistik me albumin e saj të ardhshëm, ndërsa vazhdon të zgjerojë karrierën edhe në fushën e aktrimit.
Megjithatë, pavarësisht periudhës së vështirë që po kalon, Charli XCX ka theksuar se po përpiqet të gjejë ekuilibrin dhe të kujdeset për veten, duke u fokusuar te muzika, projektet e reja dhe njerëzit e afërt, gjersa shpreson që kjo fazë sfiduese të shënojë fillimin e një kapitulli më të qetë dhe më të shëndetshëm në jetën e saj. /Telegrafi/
Charli XCX