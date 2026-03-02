"Çfarë bëj unë në Dubai", Selin 'shpërthen' ndaj Rogertit pas akuzave të rënda
Selin Bollati ka shpërthyer ndaj Rogert Sterkajt pasi i tha se 'me sa burra ka shkuar përnjëherë'.
“Ti nuk je askushi që të më akuzosh mua. Do mbash përgjegjësi se çfarë ke thënë", iu drejtua ajo.
Në një moment tjetër, banorja shtoi: "Çfarë bëj unë në Dubai".
Kjo pasi Rogerti i ka përmendur edhe Dubain, duke e konsideruar si një nga ato vajzat që shkon në Dubai, marrë parasysh paragjykimet që bëhen për vendin.
Selin i ka shkuar nga pas vazhdimisht Rogertit, duke i kërkuar llogari për gjithë këto fjalë.
Ajo tha se nuk do e lë me kaq dhe se do të mbajë përgjegjësi për fjalët kundrejt saj.
Rogerti e ka nisur me Selin që nga fillimi, duke hedhur akuza të mëdha në drejtim të banores, pa pasur fakte. /Telegrafi/
