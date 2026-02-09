Cardi B rrëzohet duke kërcyer me një robot para Super Bowl
Reperja Cardi B ka bërë fansat të qeshin pasi u rrëzua ndërsa po kërcente me një robot në trotuar në San Francisko të shtunën, më 7 shkurt.
E veshur me një kostum të zi dhe të verdhë dhe këpucë me taka, ajo filloi të bënte shaka me robotin, duke thënë: “Largohu nga burri im” dhe duke i bërë një vallëzim në prehër.
Por, pak më vonë, edhe ajo edhe roboti humbën ekuilibrin dhe përfunduan në tokë, ndërsa kalimtarët nxitën ta ndihmonin.
Foto: Screenshot
Ngjarja ndodhi pak ditë para Super Bowl 2026, ku i dashuri i saj, Stefon Diggs, do të luante me New England Patriots kundër Seattle Seahawks në stadiumin Levi’s në Santa Clara.
Cardi B shprehu emocionin e saj për rikthimin e Diggs pas një dëmtimi të gjuve, duke thënë: “Ndihem shumë e emocionuar, shumë e lumtur dhe krenare për të.
Ai sapo u rikthye nga një ligament i kryqëzuar anterior dhe tani po shkojmë në Super Bowl. Jam shumë e emocionuar për të gjithë ekipin.”
Përveç mbështetjes së të dashurit të saj dhe djalit të tyre 3-muajsh, ka pasur thashetheme se Cardi B mund të shfaqet edhe në performancën e pushimit të Super Bowl me Bad Bunny, edhe pse Diggs nuk dha asnjë konfirmim. /Telegrafi/