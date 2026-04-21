Burri i aktores Keira Knightley ndez thashethemet për divorc, fotografohet pa unazën e martesës
James Righton, muzikanti dhe bashkëshorti i aktores angleze Keira Knightley, ka ndezur thashethemet për një divorc nga aktorja pasi u fotografua pa unazën e martesës.
Fotot janë bërë ndërsa ai po bënte një xhiro me biçikletë nëpër Londër dhe është qartë e dukshme që ai nuk mban një unazë ari në dorë, gjë që menjëherë nxiti spekulime rreth martesës së tyre.
Në pamjet filmike, Righton ishte veshur me një xhaketë me katrorë shumëngjyrëshe, xhinse dhe një kapelë ku shkruhej "Unë nuk punoj këtu". Shfaqja e tij pa unazë martese vetëm sa i intensifikoi spekulimet që filluan në shkurt të këtij viti, kur Keira Knightley hoqi mbiemrin e burrit të saj nga dokumentet zyrtare që lidheshin me kompaninë e saj, KCK Boo Ltd. Në ato dokumente, emri i saj ishte shkruar si Keira Christian Knightley, pa emrin e burrit të saj.
James dhe Keira e filluan lidhjen e tyre në vitin 2011, pasi u takuan në një darkë dhe u fejuan vitin pasardhës. Ata u martuan në maj të vitit 2013, në një ceremoni intime në Francë. Çifti pati dy vajza, Edie dhe Delilah, gjatë martesës së tyre.
Keira Knightley rrallë flet për jetën e saj private, dhe akoma më rrallë për martesën e saj. Megjithatë, në vitin 2024, ajo dha një pasqyrë të rrallë të bashkimit të tyre, i cili më pas zgjati 11 vjet. Ajo deklaroi me shaka: "11 vjet janë mirë për një aktore dhe një muzikant". Ajo shtoi se do të ishte "e tmerrshme" nëse do të punonin së bashku. Nga rruga, çifti u fotografua për herë të fundit së bashku në fillim të këtij muaji, ndërsa ishin në Venecia. /Telegrafi/