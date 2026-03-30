Brikena, Selin, Mal dhe Miri hipin në makinë për xhiron e tyre në Tiranë
Katër banorët më të vjetër të Big Brother VIP Albania 5, Brikena, Selin, Mal dhe Miri, dolën sot (e hënë) nga dera e kuqe për një moment të veçantë jashtë shtëpisë.
Para se të niseshin për xhiron e tyre me makinë, ata përshëndetën pjesëmarrësit e tjerë, të cilët ndoqën më pas me vëmendje këtë ngjarje të veçantë.
Banorët hipën në makinë dhe nisën një udhëtim emocionues në rrugët e Tiranës, duke shijuar për herë të parë pas më shumë se 100 ditësh jashtë shtëpisë këtë eksperiencë unike.
Për ta, kjo ishte jo vetëm një mundësi për të marrë pak ajër, por edhe një moment për të reflektuar mbi rrugëtimin e tyre brenda reality shou-t.
Ndërkohë, pjesa tjetër e banorëve qëndroi në shtëpi, duke ndjekur me kureshtje xhiron e Brikenës, Selinës, Malit dhe Mirit përmes ekranit, duke shpërndarë emocionet dhe komentet e tyre për këtë përvojë.
Ky moment i jashtëzakonshëm solli një frymë të re energjie dhe emocionet të mrekullueshme jashtë mureve të shtëpisë.
Ndërkaq akoma nuk është bërë zyrtare data e finales së madhe të këtij edicioni. /Telegrafi/