Botërori i luksit: 27 fluturime private për 24 ndeshje nga Infantino
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka marrë pjesë në 24 ndeshje brenda pak më shumë se dy javësh gjatë Kupës së Botës 2026 në Amerikën e Veriut, duke udhëtuar në qytete të ndryshme në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Turneu i këtij viti është i shpërndarë në tre shtete dhe 16 qytete pritëse, ndërsa numri i ndeshjeve është rritur për shkak të formatit të zgjeruar të fazës së grupeve.
Në strategjinë e FIFA-s për qëndrueshmëri dhe të drejtat e njeriut për Botërorin 2026, presidenti kishte deklaruar se organizata është e përkushtuar të kontribuojë në çështje si klima, shëndeti, të drejtat e njeriut dhe përfshirja sociale.
Megjithatë, hetimet e BBC Verify dhe BBC Sport kanë ndjekur një avion privat të lidhur me FIFA-n dhe Infantinon, i cili ka realizuar 27 fluturime gjatë turneut drejt qyteteve ku presidenti është parë në ndeshje.
Sipas analizave, ndikimi i këtij avioni në mjedis gjatë dy javëve të para të turneut vlerësohet përafërsisht sa emetimet vjetore të 78 personave mesatarë.
Infantino ka ndjekur shpesh deri në dy ndeshje në ditë, në qytete të ndryshme të ndara me qindra milje, ndërsa në disa raste ka realizuar deri në tre fluturime brenda një dite.
Raportimet tregojnë se ai ka përdorur një avion privat tip Gulfstream G650ER, ndërsa në raste të mëparshme është lidhur edhe me avionë të Qatar Airways Executive.
BBC kërkoi konfirmim nga FIFA për këto udhëtime, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, të dhënat e fluturimeve dhe fotografitë publike të Infantinos në stadiume përputhen me itineraret e avionit të gjurmuar.
Udhëtimi më i gjatë i tij në dy javët e para ka qenë rreth 2,800 milje (4,507 km), nga Vancouver në Miami, pas ndeshjes Australi – Turqi.
Në një ditë tjetër, më 15 qershor, ai udhëtoi mbi 2,700 milje (rreth 4,000 km) nga Miami në Seattle për të ndjekur Belgjikë – Egjipt, para se të vazhdonte më pas drejt Los Anxhelosit për ndeshjen Iran – Zelandë e Re.
Një tjetër ditë e ngjeshur ishte 26 qershori, kur avioni u nis nga Miami, bëri një ndalesë të shkurtër në Dallas dhe vazhdoi në Seattle, përpara se të kthehej sërish në Miami pas ndeshjes Egjipt – Iran.
Sipas analizës së BBC, avioni ka përshkuar të paktën 31,144 milje (50,122 km) dhe ka kaluar më shumë se 66 orë në ajër gjatë periudhës së analizuar.
Në Botërorin e Katarit 2022, Infantino kishte ndjekur të gjitha 64 ndeshjet, ku distancat mes stadiumeve ishin shumë më të shkurtra, në kontrast me turneun aktual të shpërndarë në një kontinent të tërë./Telegrafi/