Bora Zemani në mënyrë indirekte flet për faljen e tradhtisë ndaj Donaldit dhe pse e bëri
Moderatorja e njohur, Bora Zemani, ka qenë e ftuara e radhës në podcast-in e Grida Dumës.
Për herë të parë pas një periudhe të gjatë, Bora ka prekur temën delikate të faljes në marrëdhënie, duke iu referuar në mënyrë të qartë ribashkimit me Donald Veshajn.
Grida e pyeti hapur: “Në çfarë niveli fal ti?”.
Përgjigja e Borës reflekton pjekuri dhe një analizë të kujdesshme të situatës që kaloi.
“Natyrisht nuk fal me naivitet, nuk fal se po gënjehem. Fal me koshiencë të plotë, e di ku është gabuar, por unë do e fal, do e tejkaloj këtë gjë", u shpreh ajo.
Bora sqaron gjithashtu se falja nuk nënkupton shkelje të parimeve të saj, por përpjekje për të mos hedhur poshtë gjithçka pa u munduar për të ruajtur marrëdhënien.
“Nuk e bëj duke zgjeruar kufijtë, jo, kufijtë ngelen të njëjtat… Nëse ka mundësi të shkatërrohet një marrëdhënie dhe të prishet, a kishte ndonjë mundësi për t’u shpëtuar kjo marrëdhënie?”.
Natyrisht, kjo deklaratë lidhet me historinë e dashurisë mes saj dhe Donald Veshajt.
Kujtojmë se gjatë pjesëmarrjes së Donaldit në Big Brother VIP, ai nisi një romancë brenda shtëpisë me këngëtaren Beatrix Ramosaj, duke krijuar një nga trekëndëshat më të komentuar në historinë e televizionit shqiptar.
Romanca përfundoi menjëherë pas daljes së Donaldit nga formati, por aktori kërkoi rikthimin me Borën.
Ky proces kërkoi kohë dhe, siç pranon vetë Bora, u bë me një 'falje me vetëdije të plotë' për të ruajtur atë që kishin ndërtuar ndër vite. /Telegrafi/