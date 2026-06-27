Bomba e afatit kalimtar: Granit Xhaka arrin marrëveshje me Chelsean
Chelsea po planifikojnë të bëjnë një ofertë për Granit Xhakën, pasi Xabi Alonso i ka kërkuar pronarëve të klubit, BlueCo, që të finalizojnë një marrëveshje për mesfushorin e Sunderlandit, sipas një raporti.
Alonso, i cili do të bëhet zyrtarisht trajner i ri i Chelseat më 1 korrik, ka punuar më herët me Xhakën te Bayer Leverkusen.
Dyshja ka fituar Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë në sezonin 2023/24 dhe gjithashtu ka arritur në finalen e Europa League në të njëjtin edicion.
Xhaka u transferua te Sunderland nga Bayer Leverkuseni në verën e vitit 2025 për një shumë totale prej 20 milionë eurosh.
Ish-ylli i Arsenalit ishte një nga lojtarët më të mirë në Ligën Premier sezonin e kaluar dhe një figurë kyçe për Sunderlandin.
🚨💣 EXCLUSIVE DETAIL | Granit Xhaka and Chelsea have already reached a full verbal agreement over a transfer. Personal terms have been fully agreed. #CFC
Chelsea are already in contact with Sunderland.
Xabi Alonso is pushing hard to sign Xhaka post Blick and various English… pic.twitter.com/1RZOILpyVz
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 27, 2026
33-vjeçari, i cili aktualisht po luan me Zvicrën në Kupën e Botës 2026, regjistroi 32 ndeshje si titullar dhe dy paraqitje si zëvendësues në Ligën Premier sezonin e fundit.
Ai shënoi një gol dhe pati gjashtë asistime, ndërsa Sunderland përfundoi në vendin e shtatë, duke siguruar pjesëmarrjen në Ligën e Evropës për sezonin 2026/27.
Mesfushori ka kontratë me Sunderlandin deri në vitin 2028, por Chelsea po planifikon ta largojë nga ‘Stadium of Light’ gjatë këtij afati kalimtar veror.
Sipas raportimeve nga gazetari gjerman Florian Plettenberg, palët kanë arritur marrëveshje ndërsa tani pritet vetëm që të gjendet një gjuhë e përbashkët mes dy klubeve./Telegrafi/