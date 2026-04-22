Blero dhe Eronita në pritje të ëmbël, zbulohet gjinia e foshnjës së tyre
Blero dhe partnerja e tij, Eronita, kanë konfirmuar se janë në pritje të ëmbël, përmes një sërë postimesh në rrjetet sociale.
Çifti publikoi disa fotografi të përbashkëta, ku shfaqen pranë njëri-tjetrit, ndërsa vërehet barku i rrumbullakosur i Eronitës.
Përveç lajmit për shtatzëninë, Eronita ka ndarë edhe një detaj tjetër me publikun: gjininë e foshnjës.
Foto: Eronita / Instagram
Nga postimet e saj në InstaStory është bërë e ditur se ata po presin një djalë.
Dyshja kanë qenë mjaft të komentuar në mediat rozë, ndërsa vetëm pak muaj më parë kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë.
Ndërkohë, Eronita ka bashkëbiseduar me ndjekësit në Instagram, duke iu përgjigjur pyetjeve të shumta.
Në komentet e publikuara prej saj, bien në sy edhe komplimentet e shumta që ka marrë nga ndjekësit.