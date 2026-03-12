Benny Blanco për higjienën: Unë mbaj erë të mirë edhe kur nuk bëj dush
Producenti i njohur muzikor, Benny Blanco, ka reaguar me humor ndaj komenteve në internet për higjienën e tij personale, pasi një video nga 'podcast'-i i tij u bë viral dhe tregonte këmbët e mbuluara me papastërti.
Pamjet ndezën diskutime në rrjetet sociale, ku disa përdorues vunë në dyshim nëse ai kujdesej mjaftueshëm për higjienën.
Gjatë një episodi të 'podcast'-it të tij "Friends Keep Secrets", miku i tij i vjetër Ed Sheeran doli në mbrojtje duke bërë shaka se, ndonëse ai vetë duket sikur “nuk mban erë të mirë”, Blanco është në fakt një nga njerëzit që mban erë më të mirë që ai njeh.
Blanco u përgjigj me humor duke thënë se “merr erë mirë edhe kur nuk bën dush”, duke e kthyer situatën në një moment komik.
Në një moment tjetër që tërhoqi vëmendje, bashkëshortja e tij, këngëtarja dhe aktorja Selena Gomez, madje i puthi këmbën gjatë një episodi të 'podcast'-it.
Blanco e ngacmoi duke e pyetur nëse i pëlqente, ndërsa Gomez reagoi me humor dhe e goditi lehtë, duke i thënë të mos e dramatizonte situatën.
I njëjti shtoi gjithashtu se përpiqet të mos duket shumë i dashuruar publikisht me Gomez, duke e ruajtur edhe privatësinë në marrëdhënie. /Telegrafi/
selena gomez kissing benny blanco’s dirty feet… whoever said maybe she was as nasty as him was right i’m in tears😭 pic.twitter.com/AZ7ncmBJmZ
— 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) March 3, 2026