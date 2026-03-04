Këngëtarja dhe aktorja amerikane, Selena Gomez, shkaktoi shumë reagime pasi i puthi këmbët bashkëshortit të saj Benny Blanco në 'podcast'-in e tij "Friends Keep Secrets".

Shumë besojnë se kjo është një mënyrë për të poshtëruar veten.

Pasi ajo u përkul dhe i puthi këmbën, ai buzëqeshi, iu drejtua reperit Dave Burd dhe gruas së tij Batlaucco dhe i pyeti: "A ju pëlqen kjo?".

Foto: X

Selena tha, "Mos e bëj këtë problem të madh" dhe ai tha, "Jo, nuk e bëra. Më pëlqeu. Më bëri të ndihem mirë. Të dua shumë".

Ajo e mbështeti bashkëshortin e saj në këtë mënyrë pasi ai u pa së fundmi me këmbë të ndyra në të njëjtin 'podcast', pas të cilit mori shumë kritika.

Foto: X

Shumë veta nuk mund ta besojnë që Selena vendosi të ndërmarrë këtë hap.

“Shpresoj që kjo të jetë inteligjencë artificiale”, “Po i bën të gjitha këto vetëm për ta bërë Justin Bieberin xheloz?”, “Nuk mund ta besoj sa shumë po e poshtëron veten”, “Kjo është vërtet patetike”, janë disa nga komentet për X. /Telegrafi/

