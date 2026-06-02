Britney Spears ka një model të ri flokësh që të kujton stilin e saj të fillimit të viteve 2000
Britney Spears ka surprizuar ndjekësit me një ndryshim të ri në pamje, duke prezantuar një frizurë që shumë fansa thonë se i ngjan stilit të saj nga fillimi i viteve 2000.
Pamja e re u bë publike në Instagram, përmes një postimi të publikuar më 1 qershor nga stilisti i njohur i flokëve, Chris Appleton. Frizura e re përshkruhet si një look elegant dhe me shkëlqim, ndërsa konsiderohet si transformimi i parë më i madh i Britney-t që nga viti 2022, pasi prej vitesh ajo është identifikuar kryesisht me flokët e saj bionde dhe me onde.
Chris Appleton, i cili ka punuar edhe me emra të mëdhenj si Kim Kardashian, Ariana Grande dhe Jennifer Lopez, ka ndarë emocionet e tij për këtë bashkëpunim, duke shkruar se, teksa rritej në Angli, muzika e Britney Spears ka qenë “kolona zanore” e shumë momenteve të jetës së tij.
“Kur u rrita në Angli, Britney Spears ishte muzika e sfondit për kaq shumë momente të jetës sime. As në një milion vjet nuk do ta kisha menduar se një ditë do t’ia bëja unë flokët. Ndonjëherë gjërat vërtet kthehen në rreth,” shkroi ai.
Ai e cilësoi Spears si “më shumë se një ikonë”, duke e përshkruar gjithashtu si “një nga shpirtrat më të mirë dhe më të butë” që ka takuar.
Postimi me pamjen e re u përhap shpejt mes fansave dhe mori reagime të shumta, duke grumbulluar qindra mijëra pëlqime në Instagram. Appleton ka theksuar se për të më e rëndësishmja është që klienti të ndihet mirë me veten: nëse duket bukur, nëse flokët janë të realizuar mirë dhe nëse është i/e lumtur me rezultatin. /Telegrafi/