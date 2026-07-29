BTS nuk do të paraqesë muzikë për Grammy 2027, duke thënë se nuk duan ndarje gjuhësore në nominime
BTS ka njoftuar se nuk do ta paraqesë muzikën e tyre për shqyrtim në Çmimet Grammy 2027, pak më shumë se një muaj pasi Akademia e Regjistrimeve prezantoi një kategori të re për muzikën pop aziatike.
Të shtatë anëtarët e grupit, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jung Kook dhe Jin, ndanë të njëjtin mesazh të mërkurën. Në një deklaratë të përbashkët, ata thanë: "Shpresojmë që muzika jonë të dëgjohet dhe të duhet për atë që është, në vend që të ndahet sipas rajonit ose gjuhës. Falënderojmë Ushtrinë dhe të gjithë ata që kanë qenë gjithmonë pranë nesh."
Njoftimi vjen pak më shumë se një muaj pasi Akademia e Regjistrimeve zbuloi pesë kategori të reja për çmimet Grammy, duke përfshirë Performancën më të Mirë Pop Aziatike. Kategoria, e cila përfshin albume nga K-pop, J-pop, C-pop dhe zhanre të ngjashme, është parë nga disa fansa si një barrierë racore për artistët aziatikë.
BTS ende nuk ka fituar një çmim Grammy, pavarësisht se është nominuar pesë herë. Grupi është nominuar tre herë për Performancën më të Mirë të Dyshes ose Grupit Pop, dhe gjithashtu është nominuar për Albumin e Vitit, për kontributin e tyre në "Music of the Spheres" të Coldplay dhe për Videoklipin më të Mirë Muzikor për "Yet to Come".
Teksti thotë gjithashtu se asnjë grup K-pop nuk kishte fituar një çmim Grammy para këtij viti, kur kënga “Golden” nga filmi i animuar i Netflix “KPop Demon Hunters” u vlerësua në kategorinë e këngës më të mirë për median vizuale.
BTS u rikthyen në mars pas një pauze muzikore pothuajse katërvjeçare, dhe albumi "ARIRANG", projekti i pestë në studio i grupit me 14 këngë, shënoi rikthimin e grupit pas përfundimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Korenë e Jugut. /Telegrafi/