Detaje të reja nga vdekja e Hayden Panettiere: një mik telefonoi 911 pasi aktorja u gjet pa ndjenja
Hayden Panettiere u gjet pa ndjenja në një apartament luksoz në Karolinën e Jugut, pasi një mik i saj telefonoi 911 për të kërkuar ndihmë, ndërsa aktorja ndërroi jetë në moshën 36-vjeçare.
Sipas policisë së Greenville, telefonata u bë rreth orës 13:51 të dielën, pasi një i njohur i Panettiere e gjeti atë të pandërgjegjshme në apartamentin ku qëndronte.
Paramedikët dhe oficerët mbërritën në vendngjarje dhe tentuan ta reanimonin përmes kompresioneve në gjoks, por aktorja u shpall e vdekur rreth 40 minuta më vonë, në orën 14:32, shkruan DailyMail.
Panettiere vdiq në Judson Mill Lofts (në foto), një bllok apartamentesh në Greenville, Karolina e Jugut.
Panettiere ndodhej në Judson Mill Lofts në Greenville, Karolina e Jugut, një kompleks apartamentesh i ndërtuar mbi një ish-fabrikë tekstili.
Ajo dhe partneri i saj, Brian Hickerson, raportohet se kishin udhëtuar nga Los Angeles drejt Karolinës së Jugut vetëm një ditë para vdekjes së saj.
Hayden Panettiere luajti personazhin Claire Bennet në dramën fantastiko-shkencore të NBC-së, Heroes.
Autoritetet kanë nisur hetimet për rrethanat e vdekjes, por deri tani nuk kanë gjetur shenja të krimit apo rrethana të dyshimta.
Policia dhe Zyra e Mjekut Ligjor të Qarkut Greenville po vijojnë punën për të përcaktuar shkakun zyrtar të vdekjes.
Raportimet fillestare kanë përmendur një arrest kardiak, por shkaku përfundimtar ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Hayden Panettiere u bë e njohur që në fëmijëri dhe fitoi famë të madhe me rolin e Claire Bennet në “Heroes” dhe atë të këngëtares Juliette Barnes në “Nashville”.
Ajo u shfaq gjithashtu në “Scream 4” dhe “Scream VI”, si dhe në “Remember the Titans” dhe “A Bug’s Life”. Ajo la pas vajzën e saj 11-vjeçare, Kaya. /Telegrafi/