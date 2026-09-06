Jameela Jamil detyrohet të anulojë shfaqjen e saj ‘live’ të podcastit, për shkak të një problemi shëndetësor
Jameela Jamil është detyruar të anulojë shfaqjen e saj të drejtpërdrejtë të podcastit pasi është prekur nga një sëmundje e vazhdueshme.
Aktorja dhe aktivistja 40-vjeçare ishte planifikuar të ngjitej në skenë të premten, më 11 shtator, për një regjistrim live të podcastit të saj komik “Wrong Turns”, në të cilin të ftuarit e famshëm rrëfejnë historitë e tyre të vërteta më të sikletshme dhe turpëruese, pa u përpjekur t’u gjejnë ndonjë anë pozitive.
Të premten, Jameela njoftoi fansat e saj përmes Instagramit se kishte qenë “shumë e sëmurë” dhe se nuk do të mund të merrte më pjesë në shfaqjen live, e cila ishte planifikuar të regjistrohej në Kings Place, në kuadër të London Podcast Festival.
Ylli i serialit “The Good Place” u kërkoi falje fansave të saj dhe tha se do të marrë pak kohë për t’u larguar nga angazhimet dhe për t’u rikuperuar.
Në mesazhin e saj, ajo shkroi:
“Jam shumë e trishtuar që duhet ta bëj këtë, por, siç mund ta keni parë nga fotot e ndryshme nga spitali gjatë javëve të fundit, kam qenë vërtet shumë e sëmurë për shkak të një problemi të papritur dhe të pafat.
Nuk do të mund të marr pjesë në shfaqjen live të WRONG TURNS (të cilën e kishit shitur plotësisht, sepse jeni të dreqit fantastikë) të premten e ardhshme. Nuk mund të mendoj për një ‘kthesë të gabuar’ më të madhe se kjo.
Shpresojmë që së shpejti të rikthehemi edhe më të fortë. Më pëlqen shumë të jem me ju personalisht. Thjesht duhet të kujdesem për veten.”
Jameela e përfundoi mesazhin duke shkruar:
“Më vjen SHUMË, SHUMË keq. Do të largohem për pak kohë dhe do të rikuperohem. Ju dua. Dëgjojini trupat tuaj.”
Në përshkrimin e postimit, ajo theksoi se kjo ishte hera e parë që kishte anuluar një angazhim pune gjatë 18 viteve të karrierës së saj. Ajo gjithashtu falënderoi infermierët që e kishin ndihmuar të qëndronte “mbi ujë”.
Ajo shkroi:
“Ju premtoj se do ta organizoj sërish shfaqjen sapo të jem mjaftueshëm mirë. Nuk kam anuluar kurrë një paraqitje apo një angazhim pune gjatë gjithë karrierës sime 18-vjeçare, ndaj mund ta imagjinoni se sa e rëndë duhet të jetë gjendja këtu. Ka qenë paksa si të jetoje në Final Destination.”