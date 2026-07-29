Moment viral nga koncerti: Publiku në Maltë e mbante Katy Perryn në një shishe gjigante, derisa ajo i luti që ta kthenin te skena përsëri
Ylli amerikan i muzikës pop, Katy Perry, përjetoi një nga momentet më të pazakonta të karrierës së saj gjatë performancës në festivalin Isle of MTV Malta, kur një truk spektakolar skenik mori një drejtim krejtësisht të papritur.
Gjatë performancës së hitit "I Kissed a Girl", këngëtarja hyri brenda një shisheje gjigante transparente të fryrë që supozohej të "fluturonte" mbi publikun dhe të kthehej në skenë. Megjithatë, fansat filluan ta mbanin shishen në drejtim të kundërt, duke e shtyrë Katy-n më larg skenës në vend që të shkonte drejt daljes së planifikuar.
Pamjet që u përhapën me shpejtësi në mediat sociale treguan këngëtaren e hutuar duke bërë gjeste drejt skenës dhe duke u përpjekur t'i tregonte publikut se ku ta drejtonte shishen. Në një moment, ajo mund të dëgjohej duke i kërkuar turmës ta kthente shishen drejt një rekuiziti të madh prej kashte që ishte pjesë e setit.
Katy Perry was trapped in a giant plastic bottle because fans refused to roll her towards the stage😂 pic.twitter.com/bEsPqGPLzJ
— eppy (@epppyyy) July 29, 2026
Pas disa momenteve tensionuese, por edhe komike, publiku arriti ta ridrejtonte shishen përsëri drejt skenës, ku Katy Perry vazhdoi koncertin e saj pa probleme të mëdha. Me t'u kthyer, ajo falënderoi fansat që "ia kthyen me sukses shishen" dhe e pranoi të gjithë situatën me një buzëqeshje.
Ky moment i paplanifikuar u bë shpejt viral, me komente humoristike dhe meme që përmbytën rrjetet sociale. Shumë bënë shaka se "shishes i mbaroi GPS-i", ndërsa të tjerë theksuan se ishte një nga momentet më qesharake të koncertit të vitit. /Telegrafi/