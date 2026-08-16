Aunjanue Ellis-Taylor mbron Will Smith për shuplakën ndaj Chris Rock në Oscars: Ai donte të mbronte gruan e tij
Aktorja Aunjanue Ellis-Taylor, bashkë-ylli i Will Smith në filmin “King Richard”, ka dalë në mbrojtje të aktorit për incidentin e famshëm në Oscars 2022, kur ai goditi me shuplakë Chris Rock në skenë.
Ellis-Taylor, 57 vjeçe, tha në podcastin “Obsessed” të The Daily Beast se e mbështet Smithin për reagimin e tij ndaj shakasë së Rock për gruan e tij, Jada Pinkett-Smith.
“E di që ai donte ta mbronte gruan e tij dhe unë e mbështes këtë”, tha ajo.
Incidenti ndodhi pasi Rock bëri një shaka për kokën e rruar të Jadas, e cila vuante nga alopecia.
Smith u ngjit në skenë dhe e goditi komedianin, përpara se t’i kërkonte të mos përmendte më emrin e gruas së tij, shkruan DailyMail.
Ellis-Taylor, e cila u nominua për Oscar për rolin e saj në “King Richard”, e përshkroi gjithashtu Smithin si “aktori më i kujdesshëm” me të cilin ka punuar ndonjëherë, duke vlerësuar mënyrën se si ai mbështeti kastin gjatë xhirimeve. /Telegrafi/