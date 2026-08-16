Princesha Charlotte ndjek gjurmët e Kate, 11-vjeçarja i bashkohet ekipit të netbollit
Princesha Charlotte duket se ka trashëguar pasionin për sportin nga nëna e saj, Kate Middleton.
11-vjeçarja, e cila mbushi 11 vjeç në maj, luan në një ekip netbolli jashtëshkollor që garon në nivel të lartë në të gjithë vendin.
Sipas “The Mail on Sunday”, Charlotte po e merr seriozisht këtë sport dhe merr pjesë në ndeshjet e ekipit, shkruan DailyMail.
Familja e saj pritet ta mbështesë në të njëjtën mënyrë si shumë prindër të tjerë, duke e shoqëruar në ndeshje dhe udhëtime.
“Është gjithçka shumë praktike dhe do të ishte qesharake t'i shihje në një mjedis kaq të thjeshtë, duke bërë nisjet e hershme dhe udhëtimet e gjata që duhet të bëjnë të gjithë të tjerët”, tha një burim.
Pasioni i Charlotte për netbollin u vu re edhe në fillim të këtij muaji, kur ajo ndoqi me familjen e saj Lojërat e Komonuelthit në Glasgow dhe pa nga afër ndeshjet e netbollit.
Më vonë, ajo pozoi së bashku me Kate dhe ekipin e Skocisë.
Kate ka treguar më herët se e ka ndihmuar vajzën e saj me stërvitjen.
Në vitin 2023, Princesha e Uellsit zbuloi se po i mësonte Charlotte-s rregullat dhe po e ndihmonte me aftësitë e saj në lojë.
Kështu, duket se Charlotte po ndjek hapat sportivë të nënës së saj, e cila gjatë viteve ka treguar vazhdimisht pasionin për sporte të ndryshme. /Telegrafi/