Benita tregohet e dobët në histori, nuk e njeh Naim Frashërin gjatë sfidës në BBVK
Gjatë një sfide të zhvilluar në Big Brother VIP Kosova, Benita u përball me një detyrë interesante dhe mjaft kërkuese: identifikimin e figurave të njohura historike dhe kulturore shqiptare.
Sfida, e bazuar në foto, kërkonte që banorët të njihnin personalitete të shquara nga imazhet e tyre, duke testuar njohuritë e tyre për historinë dhe kulturën kombëtare.
Megjithatë, Benita nuk arriti të identifikonte figurën e Naim Frashërit, poetit të madh dhe një nga figurat më të respektuara të letërsisë dhe kombit shqiptar.
Momenti u pa nga publiku si i veçantë, pasi dështimi për të njohur një emër kaq ikonë të kulturës shqiptare tërhoqi vëmendjen dhe komentet e banorëve të tjerë.
Ky episod rikujtoi rëndësinë e njohjes së figurave historike dhe kulturore, ndërsa sfida me foto vazhdoi të ishte një nga më tërheqëset dhe argëtuese për banorët dhe shikuesit e Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/