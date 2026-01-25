Benita me deklaratë të fortë: Kur shihemi në sy me Klodin, ndjejmë emocion
Benita Zena ka folur sërish për Klodian Mihajn me banorin e shtëpisë, Ludo Lee.
Ajo tregon haptazi se ka një pëlqim për Klodin dhe se kuptohen vetëm me sy.
"Kur shikohem me Klodin e kemi një ndjenjë përmes syve që e transmetojmë, për pëlqim të tij s'mund të flas se nuk më takon ama prej syve që e kemi një emocion e shfaqim", tha ajo.
Tutje shtoi: "Momenti që shikohem me të, sytë flasin".
Klodiani nga ana tjetër ka një lidhje dashurie jashtë shtëpisë së Big Brother VIP.
Benita po ashtu ditë më parë u befasua nga këngëtari Endri, me të cilin ka pasur një histori dashurie për 5 vjet.
Ajo në një formë në shtëpi u shpreh se akoma e do dhe se ka ndjenja për të. /Telegrafi/
