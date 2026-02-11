Bebe Rexha zbulon këngët e albumit të ri, mes tyre edhe një në shqip - "Çike çike"
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka paralajmëruar rikthimin e saj të madh në skenën muzikore me një projekt ambicioz - publikimin e albumit të saj më të ri vizual, që mban titullin “Blonde Dirty”.
Përmes një videoje të publikuar në rrjetin social Instagram, artistja ka ndarë me ndjekësit skena të ndryshme që do të shoqërojnë klipet e këtij albumi, duke ofruar një pamje të parë të atmosferës, estetikës dhe konceptit artistik që do ta karakterizojë këtë projekt.
Në video shfaqen fragmente dinamike, imazhe të stilizuara dhe elemente kinematografike që lënë të kuptohet se “Blonde Dirty” do të jetë një rrëfim i plotë vizual, ku çdo këngë do të ketë historinë dhe identitetin e saj të veçantë.
Një nga detajet që ka tërhequr më së shumti vëmendjen është fakti se kënga e parë e albumit titullohet “Çike çike”, çka ka ngjallur entuziazëm të madh te fansat shqiptarë, pasi lë të kuptohet se projekti do të përfshijë një këngë në gjuhën shqipe.
Përveç “Çike çike”, albumi do të përfshijë edhe një sërë titujsh të tjerë si: “$HIT”, “Tokyo”, “Hysteria”, “New Religion”, “Time”, “I Like You Better Than Me”, “Nobody’s There”, “The Way I Want You”, “Drink And A Little Love”, “One Day”, “Nightfalls” dhe “Sad Girls”. Vetë titujt sugjerojnë një gamë të gjerë emocionesh dhe temash, nga rebelimi dhe identiteti personal, te dashuria, vetmia dhe reflektimi.
“Blonde Dirty” do të jetë një “visual album”, që do të thotë se secila këngë do të vijë e shoqëruar me videoklip, duke e kthyer projektin në një eksperiencë të plotë audio-vizuale për publikun. Ky format, gjithnjë e më i preferuar nga artistët ndërkombëtarë, synon të krijojë një univers artistik të lidhur mes muzikës dhe imazhit.
Rikthimi i fuqishëm i Bebe Rexhës në vitin 2026 vjen pas një periudhe më të qetë gjatë vitit të kaluar, kur artistja ishte tërhequr nga vëmendja publike për t’u fokusuar intensivisht në studio dhe në përgatitjen e këtij projekti. Me “Blonde Dirty”, ajo duket e vendosur të hapë një kapitull të ri në karrierën e saj, duke kombinuar rrënjët, identitetin dhe evoluimin artistik në një projekt që pritet të bëjë jehonë ndërkombëtare. /Telegrafi/