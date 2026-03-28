Bebe Rexha thekson linjat e trupit në fustanin e ngushtë, ndërsa merr vëmendjen me dekoltenë
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, ka publikuar së fundmi një video mjaft tërheqëse në llogarinë e saj në Instagram, duke marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve.
Në pamjet, Rexha shfaqet me një fustan prej lekure që thekson gjoksin e bollshëm përmes fokoltenes së hapur, duke dhënë një imazh të guximshëm dhe atraktiv.
Fustani është krijuar nga kreatorja e njohur prishtinase, Lia Stublla, ndërsa modeli i flokëve bob bionde i ka dhënë këngëtares një pamje edhe më moderne dhe tërheqëse.
Videoja është shoqëruar nga tingujt e këngës së saj më të re, “Hysteria”, e cila pritet të publikohet shumë shpejt dhe do të jetë pjesë e albumit të saj të ri, “Dirty Blonde”.
Ndjekësit nuk kanë munguar me komente dhe komplimente, duke theksuar bukurinë dhe stilin e Rexhës, e cila duket se vazhdon të mahnisë publikun jo vetëm me muzikën, por edhe me pamjen dhe stilin e saj unik.