Bayern kërkon mbi 220 milionë euro, Real Madridi vendos përfundimisht nëse do ta blejë Michael Olise
Real Madridi vazhdon të punojë në heshtje për përforcimet e verës, ndërsa drejtuesit e klubit mbeten të përkushtuar ndaj vizionit afatgjatë të Florentino Perez për të sjellë një tjetër “Galactico” në “Santiago Bernabeu”.
Pavarësisht se oferta prej 150 milionë eurosh për Julian Alvarez u refuzua më herët, gjiganti spanjoll nuk ka hequr dorë nga ideja për të transferuar një yll të madh ofensiv gjatë këtij afati kalimtar.
Sipas raportimeve të Ramon Alvarez de Mon, objektivi kryesor në listën e Real Madridit mbetet Michael Olise. Sulmuesi i krahut i Bayern Munichut shihet si lojtari ideal për të shtuar kreativitet dhe ekuilibër në krahun e djathtë të sulmit, një repart që klubi e konsideron prioritet për të ardhmen.
Brenda klubit besohet gjithashtu se reprezentuesi francez mund të krijojë një partneritet shumë të fortë me Kylian Mbappe, duke formuar një dyshe të frikshme në repartin ofensiv.
Megjithatë, drejtuesit madrilenë nuk po mbështeten vetëm te një opsion. Real Madridi ka identifikuar edhe alternativa të tjera të nivelit “Galactico” në rast se transferimi i Olise rezulton i pamundur.
Edhe pse së fundmi kanë qarkulluar raportime për kontakte mes palëve, Real Madridi ka mohuar publikisht se ka zhvilluar bisedime me përfaqësuesit e lojtarit. Megjithatë, sipas burimeve pranë klubit, planet e brendshme për një operacion të mundshëm vazhdojnë të mbeten aktive.
Një transferim i tillë nuk do të ishte aspak i lehtë nga aspekti financiar, pasi vlera e operacionit raportohet se mund të arrijë deri në 222 milionë euro.
Me Jose Mourinhon në krye të skuadrës dhe me ambicien për të ndërtuar një ekip dominues për vitet e ardhshme, Real Madridi duket i gatshëm të bëjë një tjetër lëvizje të madhe në tregun e transferimeve./Telegrafi/