Atletico Madrid kërkon mbi 100 milionë euro, Barcelona merr vendimin përfundimtar për Julian Alvarez
Barcelona vazhdon të mbetet e interesuar për transferimin e Julian Alvarez, por nuk ka ndërmend të rrisë ofertën e saj aktuale, teksa kërkon një zëvendësues afatgjatë për Robert Lewandowskin.
Sipas raportimeve nga Spanja, drejtuesit e klubit katalunas nuk planifikojnë të shkojnë përtej ofertës prej 100 milionë eurosh, pasi Atletico Madridi e ka bërë të qartë se nuk është i gatshëm të negociojë për sulmuesin argjentinas.
Edhe pse presidenti Joan Laporta kishte lënë të kuptohej më herët se oferta nuk do të mbetej e vlefshme pafundësisht, Barcelona nuk po nxiton të marrë një vendim.
Klubi beson se aktualisht është i mbuluar mirë në repartin ofensiv, pas afrimeve të Anthony Gordon dhe Karim Adeyemit. Përveç tyre, Ferran Torres, Dani Olmo dhe Raphinha mund të luajnë gjithashtu në qendër të sulmit kur është e nevojshme.
Trajneri Hansi Flick vazhdon të dëshirojë afrimin e një sulmuesi të nivelit elitar, por Barcelona është e vendosur të mos bëjë një investim të madh vetëm për hir të transferimit të një tjetër sulmuesi.
Nëse Atletico Madridi nuk zbut qëndrimin e tij ose situata në tregun e transferimeve nuk ndryshon ndjeshëm, Barcelona është e gatshme të vazhdojë sezonin me opsionet aktuale në repartin ofensiv, duke refuzuar të paguajë më shumë se sa e konsideron të arsyeshme për Julian Alvarez./Telegrafi/