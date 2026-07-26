Ukraina shkatërron për herë të parë raketat e reja MLRS Sarma të Rusisë
Forcat Mbrojtëse të Ukrainës kanë shkatërruar për herë të parë sistemin e ri rus të raketave me shumë lëshime (MLRS) Sarma, të ngjashëm me HIMARS, gjatë një sulmi të mekanizuar rus në shkallë të gjerë në rajonin e Donetskut, sipas Korpusit të 1-rë të Brigadës Azov të Gardës Kombëtare të Ukrainës më 25 korrik.
Sulmi ndodhi gjatë një ofensive katërorëshe ruse në boshtin Dobropillia më 22 korrik, ku forcat ukrainase zmbrapsën një sulm që përfshinte elementë të armëve të kombinuara të Rusisë, transmeton Telegrafi.
Videoja e publikuar nga Azov dhe e analizuar nga Militarnyi tregon lëshuesin Sarma duke u shkatërruar nga një dron me krahë të fiksuar pasi ishte vendosur në mbështetje të sulmit.
Sipas Azov, forcat ruse përdorën dhjetëra automjete të blinduara, kamionë transporti dhe pajisje të specializuara ushtarake në një përpjekje për të thyer mbrojtjen ukrainase pranë fshatit Shakhove. Sulmi përparoi njëkohësisht nga drejtimet e Novoekonomichne dhe Vozdvyzhenka.
Forcat ruse përdorën gjithashtu dronë Gerbera dhe Lancet në një përpjekje për të ndërprerë operacionet ajrore ukrainase, ndërsa përdorën artileri raketore me rreze të gjatë veprimi për të mbështetur kolonat e mekanizuara në avancim.
Forcat ukrainase raportuan se pengesat inxhinierike, operacionet e koordinuara me dronë, artileria, aviacioni taktik dhe sulmet në kalimet e lumenjve i penguan njësitë ruse të arrinin objektivat e tyre.
Azov tha se operacioni përfshinte njësi të Gardës Kombëtare, forcave speciale Alpha të Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës, Forcat e Sistemeve pa pilot, Forcat Ajrore Ukrainase, njësinë Phoenix të Shërbimit Shtetëror të Rojës Kufitare dhe formacione të tjera të Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Sipas ushtrisë ukrainase, beteja rezultoi në shkatërrimin e shtatë tankeve, gjashtë automjeteve të blinduara luftarake, një BM-21 Grad MLRS, një Sarma MLRS, tre automjeteve ushtarake të specializuara dhe 47 automjeteve të lehta. Forcat ukrainase raportuan gjithashtu 123 trupa ruse të vrarë dhe 29 të plagosur.
Militarnyi e identifikoi lëshuesin e shkatërruar si Sarma MLRS, një sistem i ri artilerie raketore ruse 300 mm i zhvilluar në kuadër të programit Kama si një alternativë më e lehtë ndaj Tornado-S.
Sistemi shihet gjerësisht si përpjekja e Rusisë për të vendosur në përdorim një raketë lëshuese më mobile, të ngjashme me HIMARS. I njoftuar publikisht nga media shtetërore ruse në vitin 2023, Sarma u shfaq për herë të parë në vitin 2025 në fabrikën Motovilikha.
I montuar në një shasi KamAZ-63501 me katër akse me një kabinë të blinduar, Sarma mbart gjashtë tuba lëshimi, krahasuar me 12 të Tornado-S, duke zvogëluar peshën e automjetit me gati 10 ton. /Telegrafi/